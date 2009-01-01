В Сети появилось видео с оценками людских потерь в случае ядерной войны

Только за первые три недели после обмена ударами погибнет 500 миллионов человек.
Об этом пишет kp.ua.
Согласно данным, только за первые три недели после обмена ударами погибнет 500 миллионов человек.
Подсчитать остальные жертвы невозможно из-за непредсказуемости влияния ядерной зимы, отмечает издание Gizmodo, которое обратило внимание на ролик.
15-минутное видео под названием The Shadow Peace ("Теневой мир") опубликовал на своем канале в YouTube специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран.
Он подсчитал число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и "прикинул" количество и мощность ядерных зарядов, которые могут поразить цели в США и Европе.
Ранее появилась интерактивная карта с ядерными взрывами в мирвой истории. На ней указаны 2624 взрыва, в том числе, ядерные испытания Северной Кореи.
Напомним, в НАТО заявили, что будут готовиться к ядерной войне.