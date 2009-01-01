В Сети появилось видео с оценками людских потерь в случае ядерной войны

Только за первые три недели после обмена ударами погибнет 500 миллионов человек.

ТСН

На фоне критических отношений США и Северной Кореи в Интернете появился видеоролик с оценкой людских потерь в случае ядерной войны.

Об этом пишет kp.ua.

Согласно данным, только за первые три недели после обмена ударами погибнет 500 миллионов человек.

Подсчитать остальные жертвы невозможно из-за непредсказуемости влияния ядерной зимы, отмечает издание Gizmodo, которое обратило внимание на ролик.

15-минутное видео ​под названием The Shadow Peace ("Теневой мир") опубликовал на своем канале в YouTube специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран.

Он подсчитал число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и "прикинул" количество и мощность ядерных зарядов, которые могут поразить цели в США и Европе.

Ранее появилась интерактивная карта с ядерными взрывами в мирвой истории. На ней указаны 2624 взрыва, в том числе, ядерные испытания Северной Кореи.

Напомним, в НАТО заявили, что будут готовиться к ядерной войне.