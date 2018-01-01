В Турции Эрдоган объясил дату досрочных президентских и парламентских выборов

Турецкий лидер решил ускорить процесс превращения страны в "президентскую" демократию.
С таким заявлением в среду, 18 апреля, выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое госинформагентство "Анадолу".
Также стало известно, что решение о досрочных выборах было приянто после переговоров Эрдогана и руководителя "Партии националистического движения Турции" Девлетом Бахчели.
Юридический процесс подготовки к выборам уже начался, сказал Эрдоган.
"Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) незамедлительно приступит к подготовке", – заявил он.
Данное решение Эрдоган объясняет необходимостью срочного перехода страны от парламентской формы правление к президентско
Напомним, ранее президент Турции призывал Грецию к пересмотру границ.