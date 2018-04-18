В Турции Эрдоган объясил дату досрочных президентских и парламентских выборов

В Турции внеочередные выборы президента и парламента назначили на 24 июня нынешнего года.

С таким заявлением в среду, 18 апреля, выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое госинформагентство "Анадолу".

Также стало известно, что решение о досрочных выборах было приянто после переговоров Эрдогана и руководителя "Партии националистического движения Турции" Девлетом Бахчели.

Юридический процесс подготовки к выборам уже начался, сказал Эрдоган.

"Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) незамедлительно приступит к подготовке", – заявил он.

Данное решение Эрдоган объясняет необходимостью срочного перехода страны от парламентской формы правление к президентско

Напомним, ранее президент Турции призывал Грецию к пересмотру границ.