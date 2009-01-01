Вертолетная группировка США в Восточной Европе. Эксперт объяснил, что раздражает Кремль

НАТО на порядок увеличил учения своих воздушных сил и присутствие в странах восточной Европы и Балтии.

Вертолеты Apache irak-2003.ru

В марте 2015 года американская аналитическая организация Stratfor опубликовала материалы, в которых говорилось, что при гипотетическом противостоянии с Россией у НАТО главным уязвимым местом будут его ВВС, значительно уступающие в регионах вероятного соприкосновения ВКС РФ.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

"И не удивительно, но после этого доклада НАТО на порядок увеличил учения своих воздушных сил и присутствие в странах восточной Европы и Балтии. Между тем, советы, как видно, по-прежнему не забыты, и упор на ВВС продолжается", — пишет он.

Блогер отметил, что помимо уже наделавших шума танков, САУ и БМП, в Восточную Европу будет так же переброшена вертолётная группировка Армии США.

"Так, в ближайшее время на авиабазу 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского, что находится вблизи города Повидз, будут переброшена техника и военнослужащие из состава 10-й боевой авиационной бригады США. Если в числах, то это не менее 50 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих. Но, главная изюминка всего этого действа - 24 ударных вертолета AH-64 Apache", — пишет он.

"То есть, Армия США в Европе создаёт полноценную группировку, которая должна иметь превосходство не только на земле, но и в воздухе, таким образом, создавая симбиоз в условиях современных боевых действий, минимизирующий уязвимость войск. Безусловно, это раздражает Кремль и в какой-то мере нервирует, ведь с каждым днём он всё меньше и меньше может, что-либо противопоставить растущей у своих границ силе", — добавил "Злой одессит".

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.

Фото: irak-2003.ru.