Волна протестов в России. В частной разведке США назвали серьезную проблему Кремля

Нынешние демонстрации медленно назревали в РФ в течение предыдущих шести лет, отметили аналитики Stratfor.

В РФ подростки прняли участие в акциях протеста Reuters

Одна из самых больших проблем Кремля проявилась в довольно необычной форме — это подростки. В марте Россию охватила волна протестов , не последнюю роль в которых сыграли самые молодые политические активисты страны.

Об этом говорится в материале американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

В материале отмечается, что нынешние демонстрации медленно назревали в течение предыдущих шести лет. В 2011 году общественность, уставшая от коррупции в самых высоких эшелонах правительства, вышла на улицы, чтобы выступить против фальсифицированных выборов. Семя неудовлетворенности политической системой было посажено, и в 2017 году оно полностью расцвело на митингах против спада российской экономики и постоянного снижения уровня жизни. Что связало эти два движения? Несправедливость всего этого.

Неудивительно, что эти протесты привлекли подростков. Они вышли на улицы не из-за западных санкций, а из-за гнетущего чувства несправедливости, которую в какой-то момент становится невозможным игнорировать. Шесть лет назад некоторые дети сопровождали своих родителей на антикоррупционные митинги. Теперь уже некоторые родители следуют за своими детьми (многим из которым сейчас от 17 до 19 лет) на демонстрации. В следующем году около 4 миллионов из этих подростков будут достаточно взрослыми, чтобы голосовать — и некоторые из них, похоже, решили использовать это право для принятия мер.

Авторы пишут, что в течение многих лет российское общество воспринимало подростков как аполитичных молодых людей, которых больше интересуют интернет-мемы и просмотр видео, чем участие в политической жизни. Но очевидно, что тут есть нечто большее. Не только Кремль утратил способность предоставить российской молодежи удовлетворяющую ее картину мира, большинство средств массовой информации — тоже. Чего не скажешь о лидере оппозиции Алексее Навальном. Понимая силу YouTube и других социальных сетей, критик Кремля привлек много подростков к своему делу.

Вместо того, чтобы смотреть государственные телевизионные каналы, которые кормят путинской пропагандой граждан всей страны, молодые люди обратились к интернету, чтобы найти объективную реальность. И некоторые нашли ее у Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. После расследования об огромном тайном имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ФБК создал саркастическое видео под названием "Он вам не Димон" и опубликовал его на YouTube. Вместо составления унылых длинных текстов организация Навального объединила в ролике запоминающееся звуковое сопровождение с хорошо нарисованной инфографикой, чтобы высмеять Медведева. Видео стало вирусным, и подростки страны потребовали, чтобы что-то было сделано со склонностью премьер-министра к роскоши.

В материале подчеркивается, что после мартовских протестов российские аналитики строчили страницу за страницей с объяснением демографического сдвига. Но, благодаря открытой платформе, на которой подростков спросили объяснить их решение выйти на протесты, стало ясно, что они могут — и хотят — говорить сами за себя.

Некоторые социологи сомневаются в том, что на митингах в этом году было больше подростков, чем в демонстрациях, которые начались в 2011 году. Но многие отметили важное изменение в настроениях общественности. Независимая исследовательская группа во главе с социологом Александром Бикбовым провела серию интервью на улицах Москвы 26 марта. Один лозунг, в частности, привлек внимание исследователей: "Возвращение надежды".

Вопреки ощущению беспомощности и отчаяния, которые пронизали российское общество в течение последних нескольких лет, ответы передали решительность среди протестующих. Несколько интервью показали, что люди присоединились к демонстрациям, чтобы поддерживать друг друга, демонстрировать рост численности и поощрять других к участию. По мнению Бикбова, тема "единения", отсутствовавшая в 2015-2016 годах, сегодня сильна.

Времена изменились в России, и новое поколение выросло незаметно для всех. Это поколение научилось добровольно вступать в движения, сотрудничать друг с другом, заявлять о своем мнении и отстаивать справедливость. Вдохновленные открытостью интернета и уставшие от телевидения, эти молодые люди умны и мотивированы. Но самое главное – они не хотят покидать Россию. Вместо этого они хотят изменить ее к лучшему. И если мартовское движение было показательным, их будет нелегко заставить замолчать.

Напомним, ранее в частной разведке США назвали рассказали о больших проблемах президента РФ Владимира Путина.