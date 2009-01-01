"Все клоуны на месте". Экс-депутат Госдумы объяснил, как Собчак будет бороться с Навальным

Власти РФ пытаются повысить интерес населения страны к грядущим выборам, отметил Боровой.

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Заявление российской телеведущей Ксении Собчак об участии в избирательной кампании в РФ призвано помочь Владимиру Путину в ходе фальшивых президентских выборов.

Об этом российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил в комментарии gordonua.

"Она будет представлять якобы либеральную точку зрения. Собчак – ближайший человек Путина, его крестница. Она зовет его дядей Володей. Все по законам жанра – все клоуны на месте. Еще одна интрига – это борьба Собчак с Навальным за возможность представлять либеральную интеллигенцию. В целом мы видим имитацию избирательного процесса", — отметил Боровой.

По его мнению, власти РФ пытаются повысить интерес населения страны к грядущим выборам.

"Избирательная кампания в России стартовала уже давно. Подготовка к ней велась почти открыто. Многие прозвучавшие заявления весьма типичны для электорального процесса — большое количество обещаний, суеты и попыток привлечь внимание избирателей. Российские власти хотят повысить интерес публики к электоральному процессу. Поэтому на арену выпускают всех возможных клоунов. При этом людям говорят, что это не цирковое представление, а настоящая избирательная кампания, как в любом демократическом государстве. Это делается осознанно", — подчеркнул Боровой.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию".