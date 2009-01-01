Всех "врагов" перебили. Россия выводит из Беларуси войска и бронетехнику, опубликованы фото

Российские военные не особо разговорчивы, но говорят, что им понравилось, как их кормили в местных казармах.

Российская бронетехника в Верейцах. belsat.eu

Россия начала выводить свои войска и технику из Беларуси после завершения совместных военных учений "Запад-2017".

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

По данным корреспондентов, 21 сентября на железнодорожной станции "Верайцы" находятся около 50 танков различной модификации, 37 из которых уже загружены на платформы. Погрузка длилась более 12 часов.

Со ссылкой на местных жителей сообщается, что из полигона, на котором проходили учения, танки прибыли своим ходом вечером 20 сентября. Люди признаются, что в их домах стоит неистовый шум от грохота техники.

Отмечается, что российские военные не особенно разговорчивы, потому что за ними следят командиры, но говорят, что им понравилось, как их кормили в местных казармах.

"Всех врагов победили — вот и уезжаем", — шутит российский капитан, которого журналисты встретили в магазине у станции, пишет "Белсат".

Тем временем водитель такси, который подвозил журналистов в Верейцы, вспоминает: "На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют".

Патруль белорусской комендатуры объясняет: те подразделения, боевая задача которых уже была выполнена, начали погрузку сегодня, еще до официального завершения маневров. Но часть российских военных пока остается на полигоне.

Напомним, с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

фото: belsat.eu; svaboda.org