Взрыв в Санкт-Петербурге: Террористы взяли на себя ответственность

Девять человек, пострадавших от теракта, продолжают находиться в петербургских больницах.

Взрыв в супермаркете (Санкт-Петербурге) Reuters

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв, произодший в супермаркете "Перекресток" в городе Санкт-Петербург (Россия) в минувшую среду, 27 декабря.

Такую информацию озвучили эксперты SITE Intelligence Group, осуществляющие мониторинг работы группировки, сообщает "Радио Свобода".

В минувший четверг, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент нападением террористов. До его заявления российские правоохранители квалифицировали происшествие как "покушение на убийство двух и более лиц".

В результате нападения в Санкт-Петербурге никто не погиб, пострадали 18 человек, девять из которых продолжают находиться в больницах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жертвами теракта в метро Санкт-Петербурга стали 14 человек.