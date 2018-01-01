Захарова назвала "голубую мечту" Запада относительно России

В РФ "в жизни расизма не было", утверждала представитель МИДа страны.

Страны Запада не хотят, чтобы в РФ прошел Чемпионат мира по футболу, считает Мария Захарова syl.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает, что "голубая мечта" Запада — отобрать у страны право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018-м году

В РФ много проблем, рассказала она в интервью российскому "5 каналу".

"Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое впечатление, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, хоть трава не расти, вот просто, что только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России", — отметила собеседница.

По ее словам, "все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля". "Это же уже просто какой-то абсурд абсурдов! Ведь, Вы вспомните, сначала мы не имели права потому что, что? Потому что Россия, прости, плохая страна. Потому что у нас расизм", — добавила Захарова.

"Да, у нас никогда в жизни расизма не было! Вот у нас много проблем — у нас есть проблемы с экономикой, у нас есть в правочеловеской сфере проблемы, которые мы решаем, у нас много всяких проблем, но вот расизма у нас не было. У нас есть бытовой национализм — ну, это классика жанра, у нас есть, ну, я не знаю — куча проблем, как у любого нормального общества…", — подчеркнула представитель МИДа.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что государство ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионат мира в РФ. Позже глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом турнира из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.