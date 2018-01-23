Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ по футболу в России — Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

По его словам, также рассматривается проведение протестов в рамках этого мероприятия, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", — сказал Климкин.

По словам министра, переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Напомним. 21 января, в Праге состоялась символическая акция Stop Putin (президент России Владимир Путин), Stop war.

Участники акции призвали путем бойкота Чемпионата мира по футболу усилить давление на РФ, которая аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе