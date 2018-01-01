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Жестокое избиение украинца в Польше: стал известен неутешительный прогноз медиков

Сегодня, 13:21

Поступили данные от врача из госпиталя, где находится украинец.

врач, медик, больница
Жестоко избитый украинец находится в больнице rfdeti.ru
Украинец Николай, пострадавший после жестокого избиения в польском Глоскув под Варшавой местными жителями, находится в критическом состоянии и у него мало шансов остаться в живых.

"У Николая — тяжелая травма черепа и излияние. Сегодня поступила весть от врача из госпиталя: состояние Николая критическое, вскоре будет операция, и вряд ли гражданин Украины выживет", — пишет в Facebook журналист Игорь Исаев.

Также Исаев отметил, что мужчине не удалось скрыться от нападавших, так как у него начался приступ эпилепсии.

Напомним, ранее в польском селе Старая Гута группа нетрезвых граждан совершила нападение на участников лагеря общества "Магурич", которое восстанавливало кладбище с украинскими захоронениями.

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Теги:  
Польша, избиение, украинцы, Игорь Исаев
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