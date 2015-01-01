Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене: опубликованы телефонные разговоры

Полковнику армии Украины информацию передали следователи СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности страны.
По данным ведомства, информацию военнослужащему передали следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой.
Кроме того, спецслужба опубликовала телефонные разговоры Безъязыкова якобы "насчет его сотрудничества с боевиками".
Напомним, 13 декабря в Киеве Шевченковский райсуд пытался избрать Ивану Безъязыкову меру пресечения, однако из зала заседания его увезли в больницу. По данным, СМИ оттуда подозреваемого забрали силовики.
Иван Безъязыков был начальником разведки уже расформированного 8-го Армейского корпуса из Житомира, находился в плену у боевиков на Донбассе почти два года — с августа 2014 года по июль 2016-го.
Аудио: Служба безпеки України