Биометрические паспорта уже получили 3,5 миллиона украинцев

Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и в Крыму возможностью получить загранпаспорта старого образца.

Выдано 3,5 миллиона биометрических паспортов 112.ua

Уже 3,5 миллиона украинцев получили биометрические паспорта с которыми после 11 июня могут без виз выезжать в страны Шенгенского соглашения.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, Президент заявил: "Надеюсь, что еще в мае будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Также по словам Порошенко "выдано три с половиной миллиона биометрических паспортов".

В свою очередь, сам Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и в Крыму возможностью получить загранпаспорта старого образца. Об этом он сообщил в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабмина позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос должен быть решен", — заявил Порошенко.

Отметим, что рекордное количество украинцев — 19 тысяч — подали заявки на получение заграничных паспортов в день подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая.

Напомним, ранее у Порошенко уточнили, кто из крымчан может воспользоваться безвизовым режимом с ЕС.

Фото: 112.ua.