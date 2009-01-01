Боевики 44 раза нарушили перемирие и 38 раз получили по зубам: два бойца АТО погибли, четверо ранены

Особенно жарко было у Авдеевки, шахты Бутовка и Майорска.

Боевик с гранатометом, иллюстрация twitter.com/dubovoyslavyans

За прошлые сутки, 17 октября,44 раза нарушили перемирие. Силы АТО 38 раз отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли два украинских воина, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В то ж время в конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, но полностью контролируемой украинской армией.

Как и днем, после 18 часов противник продолжил активные обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения на Донецком направлении. Боевики несколько часов обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов укрепления сил АТО у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовка Вторая, Троицкого и Майорска. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменке. А около 18 часов вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцев погиб один украинский воин.

На Приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Украинские защитники симметрично ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения два наших бойца. Кроме того, в конце суток пророссийские наемники из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-миллиметровых на подступах к Лебединскому. Также вечером на Приморском направлении получили ранения двое наших военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На Луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 мм и вооружение БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали наши позиции у Крымского и Попасной.

Напомним, сутками ранее, 16 октября, ситуация в зоне АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.