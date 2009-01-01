Боевики увеличили обстрелы. Силы АТО жестко давали отпор под Авдеевкой

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Позиции сил АТО под Авдеевкой, иллюстрация.

В зоне проведения АТО прошедшие сутки, 21 сентября, завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Боевики 16 раз нарушали перемирие. В связи с прямой угрозой жизни наших воинов во время 12 обстрелов украинские защитники открывали огонь в ответ. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, днем противник придерживался режима тишины, а после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток, под вражеским огнем оказались наши укрепления возле Павлополя.

На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.