Боевики увеличили обстрелы. Силы АТО жестко давали отпор под Авдеевкой

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба, днем противник придерживался режима тишины, а после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации.
Так, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.
На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток, под вражеским огнем оказались наши укрепления возле Павлополя.
На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.