Чат с народным депутатом Владимиром Парасюком

Чат в "Главреде"

Владимир Парасюк

5 апреля, в 14.40, на сайте " Главред " состоится чат с народным депутатом Украины, членом комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.