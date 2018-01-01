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Чат с народным депутатом Владимиром Парасюком

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Владимир Парасюк

Чат в "Главреде"

Владимир Парасюк
Владимир Парасюк
5 апреля, в 14.40, на сайте "Главред" состоится чат с народным депутатом Украины, членом комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции Владимиром Парасюком.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Владимир Парасюк, народный депутат, Верховная Рада, Майдан, борьба с коррупцией, парламент, война, Донбасс
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