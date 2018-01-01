Член Нацсовета Сергей Костинский ведет успешный бизнес в аннексированном Крыму - СМИ

Высокопоставленный чиновник, наделенный важными полномочиями, в условиях гибридной войны с РФ может получать деньги от Москвы.

Сергей Костинский. Фото: кадр из видео

Семья член Национального совета по ТВ и радиовещанию Сергея Костинского в условиях гибридной войны продолжает вести бизнес в Крыму и получать там прибыль.

В сюжете передачи "Гроши" отмечается, что после аннексии Крыма Костинский переехал в Киев, а до того член Нацсовета совместно с женой Гульзарой Артыковой владел в Симферополе компанией "Фонд стратегического консалтинга". В 2016 фирма сменила юридический адрес и переехала в Киев. Вместе с переездом у компании сменился и владелец.

"Чтобы избавиться от этого предприятия, мы перерегистрировали его в Киеве и продали другим людям. В декларации за 2016 год я эту информацию укажу. Таким образом я закрыл для себя вопрос бизнеса. У Фонда стратегического консалтинга нет никаких активов, его ценность заключается только в том, что у него хорошая история и теперь им занимаются люди, которым оно интересно. Мы с женой не имеем к нему отношения", – рассказывал Костинский осенью 2016 года изданию Крым.Реалии.

Но, как указывают расследователи "Грошей", вопрос бизнеса на полуострове госчиновник не закрыл, так как Фонд консалтинга не единственным бизнесом его семьи - общество ограниченной ответственности "Моремедиа" жены Костинского до аннексии более пяти лет занималось организацией рекламы в Крыму. Расследователи выяснили, что в 2016 компания якобы переехала в Киев и с тех пор находится в состоянии ликвидации. Но еще осенью 2014 года, сразу после оккупации полуострова Гульзара Артыкова зарегистрировала компанию с таким же названием по российскому законодательству.

Данный факт вынужден был признать и сам Костинский – член Нацсовета отмечал, что после аннексии компаниям, которые зарегистрированы по украинским нормам закона, в Крыму работать нельзя. Бизнес Артыковой, переоформленный под российское законодательство, до сих пор успешно функционирует.

При этом сам Костинский пытается это скрыть, поскольку юридически Артыкова с 2016 года ООО "Моремедиа" не владеет – компания перерегистрирована на самого близкого к семье крымчанина Алексея Докшина, но, как отмечают журналисты, это только формально. Принимая заказы на размещение рекламы сотрудники "Моремедиа" подтверждают, что супруга Костинского по-прежнему работает в фирме и занимает должность директора. Налицо конфликт интересов, отмечают расследователи.

Среди своих услуг "Моремедиа" предлагает размещение рекламы даже на центральных российских каналах, таких как "Первый" и "Россия 1", отмечается в сюжете. Бизнесом жена чиновника преимущественно руководит из Киева, хотя в реестрах РФ Гульзара Артыкова в прошлом году указывалась как гражданка России.

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