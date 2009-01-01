Дерзкое выступление скандального советника Авакова на росТВ: опубликовано видео

Кива заявил, что Россия ведет против Украины гибридную войну все 25 лет украинской независимости.

Илья Кива. фото: rbc.ua

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — Илья Кива эмоционально выступил на одном из российских телеканалов.

В эфире программы "60 минут" Кива заявил, что Россия ведет против Украины гибридную войну, наверное, все 25 лет украинской независимости, пишет Гордон.

По его словам, он начал войну на Донбассе добровольцем, прошел Иловайский и Дебальцевский котел и "сражался со штатной российской армией".

Кива подчеркнул, что в Киеве, где он находится сейчас, работы не меньше, "и не меньше нужно принимать решений для уничтожения противника, потому что Россия ведет против Украины гибридную войну, наверное, на протяжении всей независимости Украины".

Кива прокомментировал ситуацию с блокадой Донбасса.

По его словам, в Украине "наконец начали учитывать гражданскую позицию". Кива подчеркнул, что приказ о силовом разгоне блокады не был отдан, так как "в нашей стране научились уважать мнение не только власти, а и мнение народа". Он добавил, что среди участников акции есть "патриоты, которые готовы ценой своей жизни защищать свою Родину и приближать победу".

Ведущие программы попытались перебить выступление Кивы и задать еще один вопрос, но он продолжал говорить.

Под конец журналистка спросила его: "Кто в Украине власть?" Кива ответил, что в Украине есть избранный президент Петр Порошенко, а также парламент и правительство.

Он подчеркнул, что законодательная власть в Украине не самая лучшая, так как в ней есть "достаточно много предателей, купленных Москвой". Он выразил убеждение, что эта проблема будет решена.

Такое дерзкое выступление Кивы вызвало бурное обсуждение в сети.

Так украинский блогер, волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"Это абзац. Я открыл рот и не закрывал его до конца выступления. Но главное, что он сказал: "Я начал войну", а я глаза, наверное, раза два протер за выступление" — написал он.

Наталья Шило: Каким бы ни был Кива неоднозначным персонажем, надо признать что в данном случае Кива их переиграл на их же поле.

Володимир Бойко: Ну вот видите как Кива точно попал на нужное место. Только так и надо. Он перехватил инициативу и навязал свой тренд. С российскими пропагандистами это единственно правильный стиль дискуссии. Так не умеет никто. Россияне любого нашего нагибают, а вот Киву не смогли. Он тут как бульдозер. Пожалуй ещё Гончаренко обладает таким мощным драйвом. А девочка позабавила. Всё никак не могла понять "Кто у вас Путин".

Белов Владимир: По крайней мере не забздел сказал что думает о российской оккупации. — все правда.

Ефросинья Бурлакова: Да, Киве трудно задать вопрос, когда он уже шашкой машет))) Зато никто не смог его перекричать, как там любят)))

Александр Качук: Раша на такие эфиры приглашает одного-двух проукраинских участников ,а затем набрасывается на них всем стадом.Кива неоднозначен,но в этой ситуации респект.

Ранее Кива заявлял, что в Украине нужно возобновить смертную казнь за государственную измену, поскольку страна находится в состоянии войны.

Видео: телеканал "Россия"