Дипломат о списках пленных: Россия использует Савченко для торпедирования переговоров

Кремлю было важно сорвать процесс, дискредитировать украинскую власть, считает Безсмертный.

Надежда Савченко radiosvoboda.org

Процесс обмена пленными на Донбассе всегда был очень сложным. Но со временем он начался обостряться.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Роман Безсмертный в материале на "Новом времени".

"Дело близилось к завершению. Стало понятно, что украинская сторона абсолютно корректно себя ведет, и Кремлю было важно сорвать процесс, дискредитировать украинскую власть. Россияне нашли человека, которого можно было использовать для торпедирования всего переговорного процесса, — Надежду Савченко", — пишет он.

"В этой ситуации украинская сторона должна действовать четко в соответствии с интересами Украинского государства и общества. Это не громкие слова. Нужно делать все, чтобы вытащить людей. Даже из того потенциального негатива, который несут действия Савченко, нужно извлечь максимум позитива. Появились эти фамилии, значит, нужно честно сказать, какая ситуация сложилась по каждому человеку; работать с родными, близкими; объяснять, какая работа сделана, на какой стадии идут переговоры; дать информацию, где они удерживаются и минимизировать все негативные последствия", — добавил Безсмертный.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие риски для украинцев, оказавшихся в заложниках у боевиков, создает обнародование списков пленных.