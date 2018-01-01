Дубинский раскрыл, зачем Порошенко попросил суд вернуть Януковичу звание президента

Письменное слушание дела состоялось еще в октябре 2016 года.

Виктор Янукович

В 2015 году президент Петр Порошенко обратился в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой восстановить в звании своего предшественника Виктора Януковича для того, чтобы самому сохранить за собой пост главы государства.

Об этом пишет журналист Александр Дубинский, а обращение опубликовано на сайте КС.

"По убеждению Порошенко, Верховная Рада нарушила свои полномочия, когда принимала закон "Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины". Петр Порошенко подписал этот закон № 144-VIII только 17 июня 2015 года, через 5 месяцев после его принятия. И, как выясняется, сразу после подписания, 19 июня 2015 года подал - представление в Конституционный Суд относительно конституционности Закона Украины "О лишении Януковича звание Президента Украины", - пишет Дубинский, отмечая, что аргумент Порошенко - по Конституции Украины звания президента можно лишить только на основании процедуры импичмента, которую не проводили.

Письменное слушание дела состоялось в октябре 2016 года, после чего КС перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения материалов дела и принятия решения. Первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук тогда заявил, что Порошенко внес в КС представление о конституционности закона, чтобы после получения окончательного решения суда по этому поводу обжаловать лишение Януковича звание президента было невозможно.

У Дубинского на этот счет другая точка зрения.

"Зачем Порошенко возвращать Януковичу звание президента? Все очень цинично и прозаично. С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович. То есть, без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, - можно принять простым большинством", - объясняет Дубинский.

Верховная Рада отстранила Виктора Януковича с поста президента 22 февраля 2014 года, после его побега с территории Украины. С тех пор Янукович проживает в России.

Ранее народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко стал "больше, качественнее грабить" Украину.

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