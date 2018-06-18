Порошенко стал больше, качественнее грабить Украину — нардеп

Народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко стал больше, качественнее грабить Украину.

Государству нужна команда с политической волей, моральный фактор играет большую роль, чем чистый технический профессионализм, рассказал нардеп в интервью РБК-Украина.

"Возможно, Петр Алексеевич Порошенко является действительно грамотным бизнесменом, в какой-то мере экономистом. И что? Он стал больше, качественнее грабить страну. От этого стало легче?", — задался вопросом собеседник.

Ранее нардеп Владимир Парасюк во время чата на "Главреде" говорил, что Петр Порошенко "очень боится потерять власть", украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает.