Генерал объяснил, какая группировка нужна России для широкомасштабной войны в Украине

Кремль мог бы нарастить у наших границ силы до 240 тысяч "штыков", говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Несмотря на то, что на временно оккупированной местными боевиками и российскими военным территории Донбасса находится военная мощь,(40 тысяч "штыков", из них 11 — россияне) это свидетельствует о том, что Россия способна вести пока лишь локальные боевые действия на востоке Украины.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Прежде всего, не следует отделять россиян от общей группировки противника, сосредоточенной на Донбассе, да и у границ с Украиной. Именно 11 тысяч россиян, в том числе 3 тысячи кадровых военных РФ — это в большинстве своем руководство всей группировки, которая в целом насчитывает до 40 тысяч человек. Так что это, в первую очередь, офицерский состав", — говорит военный эксперт.

"Помимо личного состава, противник сосредоточил на Донбассе около 700 танков, бронемашины, артиллерию, системы залпового огня и т.д. По оценкам нашей, американской и европейской разведок (об этом также говорил Курт Волкер, когда был на Донбассе), танков на оккупированной территории Украины больше, чем у Британии и Германии вместе взятых. Плюс Россия сосредоточила танковую армию у нас на границе", — напомнил генерал запаса.

По его мнению, все это нужно рассматривать в комплексе: "Ведь если эти силы начнут действовать, то они будут это делать в системе. Они и заводились на Донбасс и стягивались к границе, чтобы быть компонентами общей группировки".

"Также следует вспомнить, что в прошлом году Путин принял решение о формировании пяти общевойсковых дивизий, но на самом деле — ударных. Три из них призваны действовать против Украины, остальные — против Польши и Прибалтики. Причем эти дивизии оснащаются самым современным вооружением: танки Т-90, самоходные двуствольные артиллерийские установки и т.д. Все обеспечение и логистика — современные", — подчеркнул экс-замначальника Генштаба ВСУ.

"Также Путин весной подписал указ о наращивании численности вооруженных сил РФ более чем в два раза (в прошлом году было 800 тысяч, в этом году — 1 миллион 900 тысяч)", — добавил он.

"Кроме того, совсем недавно Россия провела учения "Запад-2017" на территории Беларуси. Анонсировалось участие лишь трех тысяч военнослужащих России. А потом вдруг Лукашенко заговорил о том, что Минск не давал согласие на то, чтобы на территории Беларуси осталось после учений 60-80 тысяч россиян… Так что, прикрываясь учениями, Россия создает необходимую ей группировку, причем не в первый раз действует так: так было и перед вторжением в Грузию, и перед вторжением в Украину", — говорит военный эксперт.

"В целом, для ведения широкомасштабной войны в Украине России нужно создать группировку численностью 240 тысяч человек. И она могла бы нарастить силы до таких пределов. На уровне же 40 тысяч Россия способна вести локальные боевые действия, например, такие операции, как [по захвату в феврале 2015-го] Дебальцево. То есть такие силы могут начать действовать только на каких-то определенных участках. Они могли бы начать операцию на приморском направлении, чтобы проложить "коридор" [в Крым]. Но понятно, что и Украина будет отвечать. И тогда локальные бои могут перерасти в широкомасштабные действия", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, ранее генерал объяснил, зачем Россия развернула новые дивизии на границе с Украиной.