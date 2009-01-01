Генерал-разведчик объяснил, почему Россия не пойдет на присоединение "ЛДНР"

Международное сообщество готово выступить единым фронтом против таких действий, считает Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Заявления главарей ОРДЛО Игоря Плотницкого и Александра Захарченко о вхождении "республик" в состав России не имеют перспектив.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".

Он пояснил, что на это не пойдет сама Россия: "Потому что это будет откровенный акт оккупации".

С другой стороны, по словам Маломужа, международное сообщество готово выступить единым фронтом против таких действий.

"Если подобное произойдет, это будет поводом не для заявлений, а для реальных жестких дипломатических, экономических, финансовых и даже оборонительных действий против боевиков и РФ", — добавил экс-глава СВР.

Напомним, ранее Маломуж спрогнозировал ситуацию на Донбассе.