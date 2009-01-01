Главарь ДНР угрожает забрать подконтрольные Украине районы Донбасса

Захарченко хочет отобрать подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем.

Александр Захарченко. dnr-news.com Боевики ДНР и ЛНР готовы отобрать подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.

Об этом заявил главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко на пресс-конференции в Луганске, пишет Интерфакс.

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий (речь идет о подконтрольной Украине территории — ред.) Донецкой и Луганской областей — это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", — заявил он.

Он отметил, что благодаря "блокадам, которые проводят киевские власти, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно".

Кроме того, боевики Луганской и Донецкой народных республик хотят получить доступ на находящиеся на подконтрольных Киеву территориях объекты инфраструктуры.

Ранее Захарченко заявлял о намерении захватить под контроль боевиков всю территорию Донецкой области.

Напомним, ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что на оккупированной территории Донбасса в дальнейшем будут ликвидированы все заметные фигуры среди боевиков.