Журналист объяснил, как на деньги украинцев в ДНР и ЛНР содержат боевиков

13 февраля 2017, 13:46

Журналист считает, что руками простых украинская власть содержит боевиков ЛДНР.

Блокада ДНР и ЛНР активистами, иллюстрация.

Кабинет министров Украины, фракции "Блока Петра Порошенко", "Народный фронт" и депутаты, в частности радикал Олег Ляшко, являются противниками блокады торговли с ОРДЛО, потому что это невыгодная для них схема.

Об этом украинский журналист Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook.

"Потому что закупка угля в ОРДЛО осуществляется не по рыночным ценам, а по формуле Роттердам +, согласно которой мы платим за уголь сепаратистам "как-будто" с Роттердамского порта с перевалкой, фрахтом и ж/д доставкой до места назначения", — отметил журналист.

По его словам, таким образом стоимость угля становится больше на 700—1000 гривен на тонне. А это в свою очередь поднимает тарифы на оплату тепла для простых украинцев.

"Это добавляет к стоимости угля около 700—1000 гривен на тонне. И, соответственно, добавляет столько же к нашему тепловому тарифу — прежде всего, от компаний ДТЭК Ахметова (который "работает" с правительством, БПП, Ляшко и НФ).", — подчеркнул он.

Дубинский также отметил, что ОРДЛО может продавать уголь только на украинский рынок. Так, украинцы, по его мнению, "спонсируют" ополченцев ЛДНР.

"Нет возможности отказаться от поставок в Украину, потому что за наш с вами счет в ЛДНР сейчас содержат ополченцев и приплачивают пенсионерам, которые терпят этот "мордор", — пишет он.

По его мнению, так называемая формула "Роттердам +" нужна Гройсману и Ко для "наполнения фонда подкупа парламента".

"Вполне вероятно, что, снимая лишние деньги с населения на завышенных тарифах, какие-то (очень понятны) группы во власти оплачивают за наш счет нужные голосования и удерживают от распада коалиции, чтобы не допустить досрочных выборов и потерю власти", — подытожил он.

Напомним, 13 февраля премьер Владимир Гройсман заявил, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе.

Ранее Семенченко сообщал о том, что ветераны АТО объявили о начале торговой блокады ЛНР/ДНР и "украинских" олигархов.

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