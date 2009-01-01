Грубое нарушение закона. Почему прорыв Саакашвили через границу стал риском для Тимошенко

Против помогавших Саакашвили нардепов могут возбудить уголовные дела и лишить неприкосновенности, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

В Киеве не станут спокойно смотреть на прорыв через границу с Польшей лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Украинские власти не будут спокойно смотреть на силовой вариант возвращения. Думаю, что 10 сентября удалось избежать большего из зол. Если бы начались массовые столкновения на границе, не дай Бог, с жертвами, это было бы повторением ошибки 2013 года. Поэтому лучше избегать прямого силового столкновения", — говорит политический эксперт.

"Но поскольку произошло грубое нарушение закона, это является потенциальным риском для Саакашвили и тех оппозиционеров, которые организовали его незаконный переход границы. Соответственно, для Саакашвили сохраняется риск задержания и экстрадиции в Грузию. А для тех оппозиционеров, которые ему помогают, есть риск возбуждения уголовных дел против них и даже попыток лишить их депутатской неприкосновенности либо других санкций (для непарламентских оппозиционеров). Всё зависит от дальнейшего развития событий и реакции общества. У оппозиции шансы появятся только тогда, когда она получит массовую поддержку. Если не будет массовой поддержки, то одно пересечение границы Саакашвили мало что даст", — считает политолог.

"Для тех, кто и сейчас поддерживал Порошенко, не важен Саакашвили. Это люди, которые критически относятся к Юлии Тимошенко. Здесь история, похожая на ту, что в своё время была с Ющенко: Ющенко поддерживали те, кто был против и Януковича, и Тимошенко. Аналогичная ситуация и с Саакашвили: те, кто были на стороне Саакашвили, уже ушли от Порошенко. Поэтому имиджевые потери президента произошли не сейчас, а тогда, когда появилось решение о лишении Саакашвили украинского гражданства. И эти потери, скорее, в международном имидже, нежели внутри страны", — говорит глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"У Саакашвили если и будет какой-то рост рейтинга, то не думаю, что он будет очень большим. Просто за счёт информационного внимания и того, что он стал жертвой, какая-то часть оппозиционно настроенных людей или критически настроенных по отношению к Порошенко может поддержать Саакашвили. Но, как показывает практика, рейтинги Саакашвили очень колеблются. Пока что устойчивой массовой поддержки он не имеет", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее политолог рассказал, как возвращение Саакашвили ударит по стабильности в Украине.