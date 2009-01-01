Итоги недели. Страсти в Раде, отголоски Калиновки и принципиальный Европарламент

Ухудшение ситуации с правами человека в Крыму может стать основой для расширения санкций против России.

Парламентарии ухитрились отодвинуть на второй план в информационном пространстве голосование за пенсионную реформу, которое позволило поднять пенсии нескольким миллионам пенсионеров, а Владимиру Гройсману — избежать обещанной в случае провала реформы отставки. Виной всему — законопроекты, создающие условия для реинтеграции Донбасса.

Президент предложил принять два законопроекта, один из которых был направлен на пролонгацию на год закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Он был принят еще в 2014-м, после Иловайской трагедии, но так и не вступил в силу, поскольку реальной деэскалации ситуации не произошло. Однако этот шаг необходим, чтобы Украина не предстала в глазах мирового сообщества нарушительницей Минских договоренностей, и он был предпринят накануне встречи Курта Волкера и Владислава Суркова в Белграде.

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Второй законопроект предполагает признание вооруженной агрессии России, замену антитеррористической операции реализацией права государства на самооборону, закрепленного 51 статьей Устава ООН и гарантирует защиту имущественных прав граждан Украины на неконтролируемых территориях. Из текста документа убрали упоминание о Минских договоренностях, дабы не допустить даже намека на их легализацию в украинском законодательстве. Попытка "Самопомочі" внести как альтернативный свой законопроект оказалась малоэффективной, как и стремление сорвать голосование — сил оппонентов хватило лишь для переноса голосования с четверга на пятницу. Сама процедура голосования прошла в уже привычном для украинского парламента формате — с доминированием большинства и попытками его оппонентов с помощью драк, дымовых шашек и блокирования президиума Рады сорвать процедуру. Интересно, что единым фронтом против президентских предложений выступили представители "Самопомочі" и "Свободы", еще вчера казавшиеся непримиримыми оппонентами. Еще один нюанс — отсутствие в сессионном зале в течение всей недели Юлии Тимошенко, претендующей на лидерство в оппозиции.

К сожалению, в украинском политикуме наблюдаются разве только проблески осознания того факта, что разрешить конфликт на Донбассе по мановению волшебной палочки не удастся, что играть с открытыми картами с Россией, мягко говоря, неэффективно и опасно, а Украина, в отличие от самопровозглашенных "республик", является полноценным членом международного сообщества, который должен выполнять взятые на себя обязательства. И временное, весьма относительное затишье на востоке Украины может смениться новой эскалацией в разгар избирательной кампании, став серьезнейшим вызовом для всех ее участников. Все это накладывается на кризис доверия в отношениях между представителями политической элиты и предвкушением избирательной кампании — далеко не лучшего времени для формирования национальных интересов.

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Хотя взрывы на складах в Калиновке прекратились, их политические последствия продолжаются. Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев сообщили о задержании членов банды "Торпеда", устроивших ряд провокаций с ксенофобским окрасом по заказу бывших регионалов и членов "Оппоблока". Советник министра внутренних дел и народный депутат Антон Геращенко заявил о конфликте между Аваковым и Порошенко с первых дней избрания того президентом. Арсен Аваков это заявление опроверг, но осадок в политических консультациях между БПП и "Народным фронтом", безусловно, остался. Комитет по национальной безопасности и обороне ВР, возглавляемый "фронтовиком" Сергеем Пашинским, выразил недоверие начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко, что вряд ли стабилизирует отношения внутри партии власти.

Тем временем Европейский Парламент занял принципиальную позицию по вопросу российской оккупации Крыма, приняв соответствующую резолюцию. Она не только осудила репрессии против крымских татар и появление украинских политзаключенных на полуострове, призвала к освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и Романа Сущенко, но и констатировала вслед за ООН заметное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Эта чувствительная тема может стать основой для расширения санкций против России, к тому же резолюция Европарламента показала, что в Старом Свете помнят о проблеме Крыма.

Евгений МАГДА