Армия РФ оккупировала 6 населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

Кратко:
- Армия РФ захватила шесть населенных пунктов
- Оккупанты продвинулись на Донбассе и Курщине
Российские войска продвинулись в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов: три из них на Донбассе и три - на Курщине. Об этом в ночь на 10 января сообщил аналитический проект DeepState.
По данным аналитиков, российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое в Донецкой области.
Россияне также захватили Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области России.
Кроме того, враг продвинулся в Двуречной и возле Западного в Харьковской области, а также вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, армия РФ продвинулась возле девяти населенных пунктов. Об этом сообщил в ночь на 9 января аналитический проект DeepState.
Российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения. Об этом рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
С конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.
Аналитики ISW сообщили, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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