Итоги недели. Предрассветный бюджет, государственный ПриватБанк и обострение на Донбассе

Тимошенко излучает повышенную готовность к проведению досрочных парламентских выборов.

Евгений Магда

Верховная Рада приняла бюджет-2017 перед рассветом, заодно подарив парламентариям дополнительную неделю каникул. Переход Приватбанка в государственную собственность выглядит испытанием для власти на наличие чувства ответственности и умение справляться с масштабными вызовами. На Донбассе по-прежнему неспокойно.

Правительство Владимира Гройсмана не сумело довести до конца процедуру цивилизованного рассмотрения бюджета. Впрочем, в этом не только вина Кабинета министров: представители депутатского корпуса, хорошо понимая заинтересованность исполнительной власти в своевременном принятии главного финансового документа страны, устроили торги под куполом, завершившиеся только под утро среды. В бюджетной игре ставки традиционно высоки, и 274 депутатских голоса "за" бюджет — один из самых высоких показателей за последние годы. Судя по позиции "Відродження" и "Воли народа", свои "плюшки" их представители получили в достаточном объеме. "Оппозиционный блок" и "Батьківщина" уже традиционно главный финансовый документ страны не поддержали, более того — Юлия Тимошенко излучает повышенную готовность к проведению досрочных парламентских выборов. Радикальная партия поменяла свою оппозиционность на преференции производителям пожарных машин, и вполне может вернуться в состав парламентской коалиции.

Не приходится сомневаться, что бюджет-2017 будет подписан главой государства, и начнет исполняться с 1 января. Интересно, как общество отреагирует на повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен и усиление налогового давления на представителей малого и среднего бизнеса. Есть и другая перспектива — Национальный банк и Министерство финансов прогнозируют получение нового транша МВФ в январе следующего года.

Среди условий для получения новой порции помощи от Фонда — не только своевременное принятие Государственного бюджета, но и нормализация ситуации с ПриватБанком. Самое крупное финансовое учреждение страны на этой неделе стало государственным в темпе торжественного марша под аккомпанемент заверений высокопоставленных лиц о том, что вклады миллионов граждан не пострадают. Формат и обстоятельства смена собственника, сопровождавшиеся минимальной паузой в работе банка, дает основания рассчитывать, что новый менеджмент сможет быть достаточно эффективным. Бывшие члены правления ПриватБанка и глава правления Нацбанка Валерия Гонтарева публично обменялись любезностями, но на работе финансового учреждения это не отразилось.

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У парламентариев дошли руки до внесения изменений в состав парламентской делегации в ПАСЕ. Своего привилегированного места в ней лишилась Надежда Савченко, подчеркнувшая, что ей и без есть, чем заняться в качестве народного депутата. Зато возможность доносить собственное видение политической ситуации в Украине на европейском уровне получил Вадим Новинский, сменивший в украинской делегации своего соратника по "Оппозиционному блоку" Михаила Шпенова. Еще один парламентарий, Александр Онищенко, публично утверждающий, что находится в тесном контакте с европейскими правоохранителями, выступил на страницах журнала Time с публичными обвинениями в адрес Петра Порошенко, но не довел до конца свой скайп-допрос следователями НАБУ.

Ситуация на Донбассе остается напряженной. Бои на Светлодарской дуге позволили украинским военным не только дать отпор наступлению сепаратистов, но и занять новые, более выгодные позиции. Хотя Трехсторонняя контактная группа предложила установить режим прекращения огня с 24 декабря, перспектива урегулирования на востоке Украины остается призрачной, ведь подходы Киева и Москвы к разрешению противоречий остаются диаметрально противоположными.

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина, на которой тот не только выразил надежду на нормализацию отношений с нашей страной, но и посоветовал сделать так, чтобы украинские войска на Донбассе не считали оккупационными — отличная иллюстрация позиции Кремля. Там сегодня ждут инаугурации Трампа, чтобы предложить ему возвращение к биполярной модели мира, предполагающее согласие Вашингтона на усиление позиций России.

Евгений Магда