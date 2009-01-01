Итоги недели. Третий год президента Порошенко, гримасы Фемиды и сюрприз в Кабмине

Порошенко готовится к схватке за продление своих полномочий на новую каденцию, которая состоится, скорее всего, в 2019-м.

Евгений Магда

Петр Порошенко уже три года во главе Украины. В сферах его конституционных полномочий — обороноспособности и внешней политике — государство демонстрирует заметные успехи. Вооруженные Силы качественно изменились к лучшему (Порошенко 26 мая принял участие в испытаниях новой украинской ракеты, собранной исключительно из отечественных комплектующих), во внешней политике отмечается заметное сближение с Европейским Союзом, по украинской национальной традиции не обходящееся без сложностей. Правда, система украинской власти предполагает, что глава государства отвечает практически за все, происходящее в стране. Порошенко готовится к схватке за продление своих полномочий на новую каденцию, которая состоится, скорее всего, в 2019-м.

Юрий Луценко с парламентской трибуны сообщил о предстоящих Виктору Януковичу и его приспешникам процессах в украинских судах, пообещал бороться с коррупцией в угольной сфере и на таможне, посетовал на нехватку судей и выдал "черную метку" Александру Вилкулу за события 9 мая в Днепре. Неожиданным агитационным сопровождением прокурорского соло стала масштабная операция Нацполиции и военной прокуратуры по задержанию топ-налоговиков времен президентства Януковича, прошедшая сразу в 15 областях. Правда, после зрелищного задержания и препровождения в Печерский суд, многие фискалы вышли оттуда под залог. Анатолий Матиос отметил роль в подготовке "зачистки налоговиков" отстраненного от своей должности из-за обвинений НАБУ главы ГФС Романа Насирова.

Верховная Рада тем временем довольно неожиданно приняла закон о 75-процентной квоте украинского языка в национальном телеэфире, вызвавший протесты "Оппозиционного блока" и группы телеканалов "Интер". "Интеровцев" подстерегла еще одна неприятность: их неформального, но эффективного идеолога Игоря Шувалова выдворили за пределы Украины. Это уже не первая попытка "дешувализации" информационного пространства, и она любопытно корреспондируется с неприятностями у Дмитрия Фирташа — ключевого собственника "Интера". Отмечу, что в остальных вопросах энтузиазм парламентариев был куда более умеренным.

Юлия Тимошенко, сделавшая ставку на неожиданные появления на рабочем месте парламентария и громкие заявления подчеркнуто оппозиционной тональности, на уходящей неделе возмущалась мифическим недопуском себя и своей команды в прямые телевизионные эфиры, грозила новой Колиивщиной в случае попыток власти запустить механизм продажи земли и выступила в эфире ZIK за принятие Конституции парламентской республики. Юлия Владимировна с нескрываемым интересом стремится к новой избирательной кампании, словно пытаясь на практике проверить социологические данные.

Вместо анонсированного Владимиром Гройсманом голосования за вотум доверия правительству (парламентарии не спешат определяться с этим вопросом), Кабмин понес кадровую потерю: объявил о своей отставке министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. На фоне обещаний премьера провести эффективную и украиноцентричную земельную реформу это событие выглядит показательным. Проект пенсионной реформы Гройсман обещает представить на заседании Национального совета реформ.

Эксцентричный Дональд Трамп выбрался из-за океана на Ближний Восток и в Старый Свет. Президент США освятил присутствием внушительный контракт на поставку оружия Саудовской Аравии, подтвердил, что США остаются стратегическим партнером Израиля. Вместе с членами семьи Трамп побывал на аудиенции у папы Римского Франциска. Трамп без лишних сантиментов поговорил об интересах США с лидерами стран ЕС и НАТО, презрев фактор чужого поля. Осталось дождаться его личной встречи с Владимиром Путиным, чтобы понять систему внешнеполитических координат Вашингтона на ближайшее время.

Евгений Магда