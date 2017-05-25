Прокуратор Юрий, или День побивания мытарей

День парламентского отчета генерального прокурора Юлия Луценко начался с сенсации. 454 обыска, десятки задержаний, арестованы крупные руководители налоговой времен президентства Януковича, вскрыта система "налоговых площадок" Клименко…

Задержанных вертолетами доставляли прямо в Киев и эскортировали в Печерский суд. Пресс-служба ГПУ рапортовала об изъятых миллионах долларов налички, найденной у экс-налоговиков. Волна была настолько сильной, что затронула не только бывших, но и нынешних мытарей.

Говорят, что в некоторых областных налоговых отдельные руководители резко заболели и ушли во "внутреннею Монголию", предварительно отключив телефоны и уехав из дома в неизвестном направлении.

Но репрессии коснулись в основном "бывших". Да и те, по итогу дня, отделались "легкими испугами" в виде личных обязательств и денежных залогов. Из 20 задержанных, на момент написания материала 7 вышли из-под стражи по решению суда.

Не обошлось и без "бюрократических ошибок". Как пишут блогеры, в результате массовых обысков пришли не только к подозреваемым налоговикам, но и досталось тем, кто аферам Клименко отношения не имел. Просто жил по соседству или имел ту же фамилию, что бывший налоговик. Ну, не повезло. Лес рубят… сами знаете…

Но нельзя сказать, что побивание мытарей в день прокурато́ра Юрия не имело никакого сухого остатка.

Во-первых, вскрыли систему частного сбора коррупционных налогов, которую организовал и курировал бывший глава Минсдоха Александр Клименко. В свое время не было ни одного крупного бизнеса, который бы не имел дела с налоговыми площадками Клименко. Эта система работала не на госбюджет, а на карманы определённой группы лиц.

Проблема для ГПУ состоит в том, чтобы выбить из задержанных признательные показания или вынудить их к сотрудничеству со следствием. Система слишком герметична и без показаний одного-нескольких фигур из числа ТОП-руководителей Минсдоха доказать наличие злого умысла, ОПГ или вообще коррупции в действиях налоговой того времени будет невозможно.

История "налогового воровства" нужна Луценко для успешного завершения дела против самого Януковича. Это вопрос политический. И тут вряд ли старые договоренности будут играть теперь существенную роль.

Во-вторых, дело мытарей, оказывается, готовил и раскрыл (внимание!) бывший главный фискал Роман Насиров! Именно так заявил военный прокурор Анатолий Матиос. Оказывается, г-н Насиров — не подследственный НАБУ и фигурант коррупционного дела с иностранным гражданством, а участник спецоперации по выявлению налогового ОПГ. Его теперь даже судить как-то неудобно. Может, наградят или назначат в военную прокуратуру замом к Матиосу? Если серьезно, присутствие в деле Насирова играет против НАБУ. Сытник не только стремительно теряет поддержку общества, но и упускает из рук такую жирную рыбу, как Насиров. Вряд ли они теперь встретятся в суде.

В-третьих, аресты экс-налоговиков ударили по "песочным замкам" нового политпроекта самого Александра Клименко — партии "Успішна країна". Бывший глава Минсдоха лелеял мечту через собственную партию, имея договоренности с нынешней властью вернуться в политику и обеспечить себе относительные гарантии безопасности. Нужно отдать должное, три года Клименко почти не интересовал украинских силовиков. В качестве иллюстрации собственной договороспособности Клименко перевел в режим повышенной лояльности к запросам Банковой свой медиахолдинг "Вести Украина". Говорят, даже прикупил и передал в правление медиаменеджеров той же Банковой один популярный западно-украинский канал.

Но эти заверения не помогли Клименко в день побивания мытарей. Прошлись по всему ближнему и дальнему кругу Александра Викторовича. Теперь даже судьба партии "Успішна країна" покрыта туманом неясности. Хотя, по большому счету, этот проект не вписывался в наш электоральный ландшафт.

Есть еще одно замечание. Некоторые эксперты поспешили увидеть в выступлении Луценко "президентские амбиции" или "заявку на участие в выборах". Дело в том, что все без исключения выступления Юрия Витальевича — это постановка, натиск, надрыв и театральный эффект. Это его фирменный стиль. Выступая с трибуны Верховной Рады, Луценко был органичен. А то, что кое-кто увидел в этом "святые электоральные знамения", то пока стены Генпрокуратуры не замироточили, о выборах говорить рано.

Вы спросите: зачем было потрачено столько человеко-часов работы правоохранителей, авиационного керосина и эфирного времени ТВ-каналов? Только для того, чтобы получить свидетельства нескольких экс-налоговиков против своего высокого начальства или для того, чтобы "опустить" партпроект беглого чиновника? А может, для того, чтобы Юрий Витальевич мог себя более уверенно чувствовать на трибуне Рады?

На эти вопросы пока сложно ответить. Известно только, что все следственные действия Генпрокуратура могла провести без крика и пыли. Но в наше постмодернистское время борьба с коррупцией не может быть бытовым явлением. Это всегда праздник и перфоманс. По-другому Юрий Луценко не умеет.