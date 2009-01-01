Катастрофа рейса MH17. Путин повторил фейк о диспетчере-испанце в "Борисполе"

Реплика с фейком войдет в книгу "Интервью с Владимиром Путиным".
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", — рассказал Путин.
Отмечается, что этот отрывок не вошел в фильм американского режиссера Оливера Стоуна.
Указывается, что эти слова войдут в книгу "Интервью с Владимиром Путиным" по разговорам российского лидера со Стоуном, которую выпустят в сентябре этого года.
Напомним, международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.