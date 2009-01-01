Катастрофа рейса MH17. Путин повторил фейк о диспетчере-испанце в "Борисполе"

Реплика с фейком войдет в книгу "Интервью с Владимиром Путиным".

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин повторил фейк о диспетчере-испанце, который якобы наблюдал за катастрофой MH17.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", — рассказал Путин.

Отмечается, что этот отрывок не вошел в фильм американского режиссера Оливера Стоуна.

Указывается, что эти слова войдут в книгу "Интервью с Владимиром Путиным" по разговорам российского лидера со Стоуном, которую выпустят в сентябре этого года.

Напомним, международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.