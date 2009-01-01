Кремль уже решил, кого назначить "козлами отпущения" за просчеты по Украине — публицист

Путин нелюбит Суркова, утверждает Голышев.

Кремль, иллюстрация Зеркало недели

Российский публицист и блогерутверждает, что Кремль уже определился с лицами, которые будут назначены "козлами отпущения" за просчеты в политике РФ, в том числе по Украине.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

По словам собеседника, первое лицо в "черном списке" — помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.

"Он изначально задумывался как козел отпущения. В 2012 году он находился в глубокой опале. Он работал в администрации президента при Медведеве (нынешний премьер Дмитрий Медведев — Ред.)", — отметил аналитик.

По его словам, тогда политик отвечал за контригру Медведева. "Когда Путин стал президентом, он лишился всех должностей и был выгнан с позором, полгода он был никем. Он вернулся в путинскую обойму в роли советника по Украине уже в сентябре 2013 года, перед самым Майданом", — добавил блогер.

"Можно сказать, что его взяли под конкретный проект. Этот проект был рискованный, и Суркова взяли с тем, чтобы в случае провала на него можно было все свалить. Проект провалился, и нелюбимый Путиным Сурков — идеальный козел отпущения", — подчеркнул публицист.

Голышев считает, что заявление российской телеведущей Ксении Собчак о том, что у Суркова "на руках кровь", доказывает — "он уже утвержден на роль козла отпущения". "Безусловно, в козлах отпущения будет не только Сурков, но и несколько других знаковых фигур", — сказал тот. В частности, среди них окажется министр обороны РФ Сергей Шойгу, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и известные журналисты-пропагандисты.

Ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал, что удавка вокруг РФ и Кремля затягивается, в частности, ударными темпами подтягиваются танковые бригады США в Европу, системы противоракетной обороны уже работают.