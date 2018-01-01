Ляшко отобрал у сотрудников аппарата ВР систему оповещения и лично собирал депутатов в зал

Обычно этим занимаются работники аппарата Верховной Рады, но сегодня их работу отобрал главный радикал.

Ну никуда не деться от этого Ляшко - его голос уже и в системе оповещения ВР появился УНИАН

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметился неожиданным поступком; он через систему оповещения пригласил народных депутатов, привычно отсиживающихся в кулуарах Верховной Рады, занять свои места в сессионном зале.

Как сообщает УНИАН, обычно для участия в голосовании депутатов созывают работники аппарата Верховной Рады, но сегодня работу у них отобрал главный радикал. Ляшко призвал нардепов пройти наконец-то в сессионный зал и поддержать законопроект его авторства.

Законопроектом №7064 ""О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах" предусматривается уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Это первый случай, когда системой оповещения воспользовался народный депутат, а не аппаратчики ВР.

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Напомним, наиболее часто выступающим с трибуны нардепом VIII созыва украинского парламента стал глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Народный избранник с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза.

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