Ляшко отобрал у сотрудников аппарата ВР систему оповещения и лично собирал депутатов в зал

Обычно этим занимаются работники аппарата Верховной Рады, но сегодня их работу отобрал главный радикал.
Как сообщает УНИАН, обычно для участия в голосовании депутатов созывают работники аппарата Верховной Рады, но сегодня работу у них отобрал главный радикал. Ляшко призвал нардепов пройти наконец-то в сессионный зал и поддержать законопроект его авторства.
Законопроектом №7064 ""О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах" предусматривается уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Это первый случай, когда системой оповещения воспользовался народный депутат, а не аппаратчики ВР.
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Напомним, наиболее часто выступающим с трибуны нардепом VIII созыва украинского парламента стал глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Народный избранник с осени 2014 года выступил в Раде с трибуны 1104 раза.
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