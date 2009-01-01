Мечты престарелого лидера ЛДПР. Жириновский захотел захватить часть Украины

Необходимо было захватывать всю территорию Украины в 2014 году, заявил Жириновский.

Владимир Жириновский irsolo.ru

РФ должна разделить Украину и попытается взять под контроль ее восточную часть на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил депутат российской госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он заявил, что необходимо было захватывать всю территорию Украины в 2014 году, но Россия утратила такие возможности.

"Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, какой будет вариант? Я не министр иностранных дел, но все-таки мы доведем дело до раздела Украины. Вся левобережная, юго-восточная Украина — в Россию, а остальное - пусть решают", — заявил Жириновский.

Напомним, ранее журналист рассказал о возможности вторжения РФ в Украину.

Видео: SUN.