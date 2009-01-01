Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе

Бутусов подчеркнул, что после ввода миротворцев на Донбасс и наращивания их численности "хорватский" вариант вполне реален.

Ангела Меркель, Влаlимир Путин. Reuters

Об этом пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, комментируя согласие Путина на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ после переговоров с Меркель.

"Да, это решительное изменение позиции Германии в поддержку Украины! Важнейшая инициатива — Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия", — пишет он.

Журналист отмечает, что размещение миротворцев для охраны сотрудников ОБСЕ значит, что теперь гражданская миссия ОБСЕ будет усилена воинским контингентом из Европы, то есть из стран НАТО, а также, что с вооруженной охраной миссия ОБСЕ начнет работать также и по ночам. Но самое важное, по словам Бутусова, — миссия будет действовать не только на фронте, но и на границе с РФ, контролируя, таким образом, переброску вооружений.

По его мнению, это радикальное изменение обстановки на Донбассе открывает для Украины новые широкие возможности.

"И здесь важна не численность, а важен политический принцип — страны НАТО по сути реализовывают политику сдерживания РФ. Теперь на оккупированной территории Донбасса патруль ОБСЕ российские наемники завернуть не посмеют. Теперь их нельзя убрать ночью подальше со стратегической трассы. Риск прямого столкновения между миротворческой охраной и наемниками будет велик, ведь в случае конфликта ЕС и НАТО легко могут включить дополнительные рычаги давления на Путина, а он все свои ресурсы давно исчерпал", — пишет журналист.

Бутусов также подчеркивает, что после ввода миротворцев на Донбасс и наращивания их численности "хорватский" вариант станет вполне реальным.

"Миротворцы нужны, чтобы не допустить масштабного вторжения регулярной российской армии. Так что подождем, когда миротворческие подразделения будут развернуты. Это очень позитивный сигнал, который позволяет говорить не только о перспективах и форматах прекращения войны. Миротворцы способны ограничить применение российской армии — а вот добивать лишенных массированной поддержки наемников все-таки придется ВСУ и НГУ. Без военного решения и освобождения оккупированной территории мира на Донбассе в ближайшей перспективе не будет. А потом займемся Крымом", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, до этого Путин утверждал, что согласен на размещение миротворцев только на линии разграничения и поручил МИД России внести такую резолюцию на рассмотрение Совбеза Организации.

Больше о "хорватском сценарии" для Украины читайте в статье Виктора Юнака: Хорватский опыт успеха для Украины