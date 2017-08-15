Хорватский опыт успеха для Украины

Летом в рамках визита украинского премьера Владимира Гройсмана в Хорватию, при содействии ТПП Украины и Хозяйственной палаты Хорватии в Загребе состоялся украинско-хорватский бизнес-форум, в ходе которого было налажено сотрудничество между двумя государствами.

Так прошли встречи и были заключены договоренности представителей строительного, судостроительного, фармацевтического и металлургического бизнеса. Украинскую делегацию интересовали возможности инвестировать в туристический бизнес, недвижимость, а хорватскую — экспорт вин и закупка продуктов металлургии и исследование недр Украины. Кроме правительственной украинской делегации, участие в форуме принял и хорватский премьер Андрей Пленкович.

Отношения Украины и Хорватии начали развиваться со средины 90-х гг.. Наши туристы были одними из первых, кто начал "осваивать" хорватский берег. Загреб неоднократно, до своего вступления в ЕС в 2013 году, отменял визы для украинцев. В 2016 г. хорватская нефтяная компания занимается разработкой (бурением скважин) в Полтавской области.

Начало государственности

Хорватия провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. В течение следующих двух лет, используя сербское население, Сербия пыталась расшатать политическую ситуацию в стране, создав Сербскую Краину. Это государство было полностью зависимо от Белграда. Учитывая отсутствие собственных вооруженных сил, хорваты согласились на автономию для Краины. Эта территория получила полную внутреннюю свободу, за центральным правительством была сохранена только армия, валюта и внешняя политика (не напоминает "наши" ЛДНР?). Использовав перемирие для наращивания мощи и формирования армии, хорваты провели операцию "Буря", которая заключалась в зачистке территории Краины от незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля над сербско-хорватским рубежом.

В 1993 году началось медленное восстановление разрушенной экономики. Его главным локомотивом стало судостроение, по показателям которого страна до 1998 года вышла в лидеры Европы. Значительные средства были вложены в сельское хозяйство, строительство и модернизацию гидро- и теплоэлектростанций. Это было сделано с целью обретения энергетической независимости. Новые предприятия строились согласно европейским стандартам, а поскольку еще со времен Югославии экспорт Хорватии был ориентирован на европейский рынок, то чрезмерных трудностей не возникало. Это позволило ей еще в 2005 году подать заявку на вступление в ЕС. Стоит отметить, что все правительства и президенты, несмотря на разную идеологическую основу, последовательно воплощали евроатлантический курс. В 2008-м Хорватия на Бухарестском саммите (том самом, куда Украину и Грузию не пригласили) получила статус участника НАТО. В 2011-м страна получила приглашение 1 июля 2013 года стать полноправным членом Евросоюза.

Настоящее

Сегодня Хорватия является одним из самых туристически популярных государств в ЕС. Туризм стал основой развития государства. Сочетая морское побережье и старинные памятники, хорваты сумели за 15 лет создать разветвленную инфраструктуру. Отдельно стоит судостроение, являющееся самым мощным на Балканах, и сельское хозяйство. Очень популярны хорватские переправочные компании и круизные лайнеры. За последние 10 лет страна достигла в этом больших успехов, фактически монополизировав перевозки по Адриатическому морю, опередив даже по показателям пассажирооборота итальянские порты. В сельском хозяйстве преобладает экспорт пшеницы и фруктов.

Слабые стороны экономики

Несмотря на огромные доходы, которые приносит туризм, слабость экономики проявляется в зависимости от потоков туристов. В частности, в последнее время немалое их количество переманили Турция и Египет, где сервис хоть и похуже, однако цены более умеренные, что приводит к убыткам хорватских турфирм. На туризм приходится 18% ВВП, что является крупнейшим показателем в мире и вызывает тревогу многих экспертов. В 2008 году на фоне мирового кризиса уже произошел ощутимый обвал туристического рынка, из-за чего Хорватия вообще оказалась на грани дефолта. Не преодолена до сегодняшнего дня и зависимость Хорватии от энергоносителей.

Аналогии с Украиной

Хорватию очень часто сравнивают с Украиной: и там, и там была война; и там, и там грозный сосед создавал марионеточные государственные образования или аннексировал часть государства; и там, и там была тяжелая экономическая ситуация. Вот только Хорватия сумела победить и выйти окрепшей, а Украине это еще предстоит сделать. И ее опыт проведения экономических реформ в условиях войны однозначно надо привлекать. Успешным является проведение рекламной кампании по Хорватии, начиная с затухания войны в 1998 году, привлечение иностранных инвестиций и удачное использование природных ресурсов. Это актуально для Украины, ведь у нас имеются курорты Черного и Азовского морей, Карпаты, Шацкие озера и поймы Днепра, которые можно сделать туристическими мекками. Хорваты активно пиарят Дубровник, крупный порт и туристический центр, аналогией которого может быть Одесса. Также стоит участь опыт модернизации ГЭС. Ведь в условиях потери Донбасса, а соответственно угля и нерентабельности ТЭС, именно ГЭС на Днепре могут стать новым источником электроэнергии как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Важными для реформы экономики стали реформы судоустройства и прозрачность ведения бизнеса, которые помогли привлечь инвесторов с Запада.

Именно поэтому украинско-хорватское сотрудничество сегодня так важно для обеих сторон. Сходство исторической судьбы и политических перипетий создают основу, на которой украинцы могли бы максимально реализовать "хорватский" сценарий возвращения территорий и реформирования экономики.