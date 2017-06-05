Международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе

Эксперты обнаружили в соцсети новую фотографию ЗРК "Бук 332", сделанную российским механиком.

Комплекс «Бук-М1» с бортовым номером «332» российской 53-й зенитно-ракетной бригады. bellingcat.com

Об этом организация сообщила в своем новом отчете, пишет ТСН

На обнародованной фотографии видна маркировка негабаритного багажа российского "Бука". снятого до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

Фотография была сделана предположительно весной 2013 года российским механиком. На ней видна та самая надпись белой транспортной маркировкой "Бук 332", что и на том, который обнаружили в Украине до и после сбития МН17.

"Эта фотография "Бука 332", на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировка негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже раскрашена", — говорится в сообщении.

Сообщается, что фотографию обнаружили благодаря пользователю Twitter @Sl0zhny.

Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии расположены в тех же местах, что и на фотографиях и видео с "Буком 332", снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.

Благодаря указанным характеристикам, было обнаружено, что это "Бук 332" 53-й зенитно-ракетной бригады. Фотография была сделана в парке техники бригады. Это следует из того, что еще одна фотография была сделана в том же месте и загружена курсантом в августе 2014 года.

На ней видно тот же розовый контейнер для ракет "Круг", что и на фотографии "Бука 332", снятой механиком. Отмечается, что у фотографии стоит геолокация парка техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, достоверность которой подтверждается сравнением элементов фотографии со спутниковым снимком.

Найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано его имя или место съемки. Журналистке РБК Инне Сидорковой удалось пообщаться с человеком, связанным с этой фотографией. Человек подтвердил, что это механик со снимка Бука 332 и, по его воспоминаниям, в 2013 году он находился в Курске.

На вопрос журналистки, возможно ли, что это 2014 год, он ответил, что "это возможно".

В отчете отмечается, что кроме фотографии "Бука 332", в альбоме есть фото машины 9А85 комплекса "С-300", машины специального назначения (возможно, 9С52 "Поляна-Д4") и еще одной установки комплекса "Бук-М1".

Bellingcat удалось установить личность механика и найти несколько его страниц в соцсетях, на одной из страниц которой есть также фотография "Бука 332", а на другой — две другие фотографии, которые также присутствуют в альбоме 2015 года. Фотографии были загружены 31 марта 2013 года. Третья фотография, на которой видны самоходная пусковая установка 9А83 комплекса "С-300", была загружена 20 июня 2013 года. Отмечается, что на других фотографиях, загруженных до 31 марта 2013 г и после 20 июня 2013 года, не заметны места его работы в качестве механика военной техники.

Эксперты из всей полученной информации сделали вывод, что фотография практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.