МИД Украины прокомментировал "слова" Трампа о "российском Крыме"

В министерстве назвали информацию американских СМИ "сплетнями".

РИА Новости Украина

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме , якобы сказанные им на саммите G7, пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что Украина не станет реагировать на "сплетни".

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - цитирует Бецу телеканал "112 Украина".

Напомним, в четверг, 14 июня, американское издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что президент США Дональд Трамп за ужином на саммите G7 назвал Крым российским. Также Трамп поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает о заявлении президента США о "российском" Крыме. "Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала", - отметила Сандерс.

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