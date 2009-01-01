Геращенко: миротворцы ООН на Донбассе — это не панацея, а только один из механизмов

Первый вице-спикер ВР отметила, что Украина не может на 100% гарантировать того, что миротворцы ООН будут на Донбассе.

Ирина Геращенко. tsn.ua Миротворческая миссия Организации объединенных Наций (ООН) не решит всех проблем Донбасса, а является лишь одним из механизмов для восстановления стабильности в регионе.

Такое мнение высказала заместитель председателя Верховной Рады, член Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в интервью ТСН.

"Хочу подчеркнуть, что одна только миротворческая миссия не является панацеей для восстановления мира и стабильности. Это лишь один из механизмов", — сказала она.

Кроме того, Геращенко отметила, что не может на 100% гарантировать того, что миротворцы ООН будут на Донбассе.

"Мы не можем сказать, что это будет 100% миротворческая миссия ООН. Потому что это серьезная работа. Мы являемся оптимистами. Мы считаем, что нам удастся все-таки добиться того, что будет принята украинская инициатива", — добавила она.

Она также подчеркнула, что присутствие миротворцев до установления постоянного перемирия и прекращения огня маловероятно.

"Не было ни одного случая, когда миротворцы зашли на территорию, где еще не установлен мир. Поэтому ключевой вопрос — это установление устойчивого мира на Донбассе. Никогда ни одна страна мира не отправит своих миротворцев, если там будет продолжаться горячая фаза конфликта", — заявила Геращенко.

По ее словам, Украине и международному сообществу необходимо добиваться выполнения минских соглашений Россией и пророссийскими боевиками, причем как аспектов безопасности, так и гуманитарных.

"Это не прилично, что у нас уже год заблокирован вопрос освобождения заложников. Нас шантажируют заложниками. И очевидно, что украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев, потому что это процесс не завтрашнего дня", — подчеркнула Геращенко.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Противоречия с Кремлем, или Подводные камни ввода миротворцев ООН на Донбасс".

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