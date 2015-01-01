Мишень Кремля. Какие цели преследует Путин в отношении Украины

Украина подыграла агрессору в навязывании формата "гибридной войны", говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

Президент РФ Владимир Путин,, превратил восток Украины в полигон для реализации своих глобальных планов.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Чтобы правильно понять масштабность угрозы, исходящей со стороны России, действительно, важно проанализировать, какие цели преследует Кремль. Прежде всего следует иметь в виду, что Украина, к сожалению, стала не только мишенью Кремля, но и полигоном для реализации глобальных целей, которые перед собой поставил Путин", — говорит военный эксперт.

"Что касается конкретно Украины, то Россия будет делать все возможное, чтобы снова втянуть Украину в сферу своих интересов, лишить Украину суверенитета в принятии не только внешне-, но и внутриполитических решений. Кстати, этот план довольно четко прописан в тексте Минских соглашений, а ОРДЛО, интегрированные в состав Украины, по этому плану, и должны стать инструментом достижения таких целей", — считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Комментируя вопрос, много ли возможностей для возвращения оккупированных территорий, потеряла Украина с начала войны на Донбассе в 2016-м году, Алексей Мельник заметил: "Самой большой стратегической ошибкой украинской власти, на мой взгляд, было подыгрывание агрессору в навязывании Украине формата "гибридной войны"".

"Действия высшего военно-политического руководства Украины имеют четкие признаки нарушения требований национального законодательства, прежде всего Конституции Украины, Закона "Об обороне", которые требуют абсолютно конкретных действий в случае вооруженной агрессии и не дают никакого права их трактовка, учитывая политические, экономические или другие обстоятельства", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Запад все чаще обвиняет Россию в развязывании войны на Донбассе.

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