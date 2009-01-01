На Донбассе за сутки боевики несколько раз нарвались на ответку сил АТО

Вчера террористы почти 20 раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 28 августа, вбоевики 19 раз нарушили, обстреляв украинских воинов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы четыре раза открывали ответный огонь, потерь среди защитников Украины нет.

"Как и предыдущие несколько дней, оставалось неспокойно в районе Авдеевской промзоны (Донецкое направление — Ред.)", — отметили в пресс-службе.

Там с 18 часов и до полуночи террористы трижды обстреливали позиции наших бойцов, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а около 22 часов выпустили по укреплениям четыре 82-мм мины.

Также факты применения врагом оружия были зафиксированы в районе шахты "Бутовка", Майорска и Зайцево. На Приморском направлении вечером злоумышленники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На Луганском направлении преступники били из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия неподалеку Станицы Луганской.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять террористов, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України