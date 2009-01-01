На Донбассе за сутки боевики несколько раз нарвались на ответку сил АТО

Вчера террористы почти 20 раз открывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что наши бойцы четыре раза открывали ответный огонь, потерь среди защитников Украины нет.
"Как и предыдущие несколько дней, оставалось неспокойно в районе Авдеевской промзоны (Донецкое направление — Ред.)", — отметили в пресс-службе.
Там с 18 часов и до полуночи террористы трижды обстреливали позиции наших бойцов, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а около 22 часов выпустили по укреплениям четыре 82-мм мины.
Также факты применения врагом оружия были зафиксированы в районе шахты "Бутовка", Майорска и Зайцево. На Приморском направлении вечером злоумышленники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.
На Луганском направлении преступники били из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия неподалеку Станицы Луганской.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять террористов, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.