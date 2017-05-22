"На манеже все те же", или Почему в президентских рейтингах сплошь старые лица?

Эксперты рассказали, почему замеры президентских рейтингов показывают среди лидеров все тех же хорошо известных политиков, и почему не виден спрос на новые лица.

http://obozrevatel.com/

Так, согласно соцопросу Центра Разумкова, который проводился в апреле этого года, если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то наибольшую электоральную поддержку в первом туре получили бы: Петр Порошенко — 10,3%, Юлия Тимошенко — 9,5%, Анатолий Гриценко — 8,9%, Вадим Рабинович — 8,1%, Олег Ляшко — 7,8%, Юрий Бойко — 5,8%, Андрей Садовой — 4,4%, Владимир Гройсман — 3,4%, Олег Тягнибок — 2,9%, Надежда Савченко — 2,4%, Дмитрий Ярош — 2,1%, Владимир Кличко — 1,9%, Арсений Яценюк — 1,8%, Петр Симоненко — 1%.

Многие имена появились и в результатах закрытого социологического исследования Администрации президента (службы "Социс" и "Рейтинг", которые проводили замеры президентских рейтингов в марте этого года), опубликованного в "Украинской правде". Данный опрос показал, что за Порошенко проголосовало бы 13,2% избирателей среди тех, кто определился и планирует проголосовать, за Тимошенко — 12,9%, за Святослава Вакарчука — 12,3%, за Гриценко и Ляшко — приблизительно по 10%, за Бойко — 8%, за Рабиновича — 7%, за Садового — 6%.

По сути, в этих рейтингах появился лишь один новый и неожиданный кандидат — лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. А это, по мнению социологов, и является доказательством острой необходимости в новых лицах в украинской политике, "кристально чистых", с хорошей репутацией, однако при этом достаточно известных.

Почему "на манеже все те же"? Почему нет спроса и поддержки новых политиков, которые появились после Майдана и Революции Достоинства, в частности, в парламенте? О каких проблемах в украинском политикуме и обществе свидетельствует популярность старых лиц? А также может ли измениться ситуация до президентских выборов в Украине, которые должны состояться в июне 2019 года, достаточно ли времени для "раскрутки" новых кандидатов? Об этом и много другом "Главред" расспросил экспертов.

Юрий Якименко Главред Юрий Якименко:

Согласно нашим новым соцопросам, на вопрос о том, нужны ли Украине новые лица, новые партии и новые лидеры, большинство респондентов всегда отвечают "да, нужны". Это дает нам основания говорить о том, что запрос на новые лица в украинской политике существует. Этот запрос также подтверждается низким уровнем доверия и низким рейтингом тех людей, которых видят кандидатами в президенты — ведь даже самые большие цифры колеблются в пределах 10%, не больше.

Так что запрос существует, но, очевидно, есть проблема с предложением. Если посмотреть на наши последние исследования, то свыше 50% граждан не выбрали ни одного из предложенных кандидатов: голоса ушли категории "другой политик" (10%), "не участвовал бы в выборах" (20%), "затрудняюсь ответить" (19%). Так что половина респондентов просто не знают, за кого они будут голосовать, либо при таких раскладах не видят смысла участвовать в выборах. Так что проблемы с предложением очевидны.

Откуда могли бы появиться новые лица? В первую очередь, они должны были бы готовиться из того же политического класса, то есть из политической элиты, депутатов, членов правительства, которые находятся на верхушке нашей политической системы. А также, возможно, из лидеров тех партий, которые сейчас вне парламента, но достаточно известны, узнаваемы и ведут общественную деятельность.

Однако общество, несмотря на запрос на новых политиков, довольно серьезно не доверяет политике как сфере деятельности, ее работникам и политическим институтам, в частности, политическим партиям. Такая ситуация общего недоверия мешает появлению новых лидеров.

Кроме того, в данной ситуации играет свою роль фактор медиа. Ведь как люди будут узнавать о новых политиках, если СМИ говорят о прежних? В первую очередь источником политических новостей и информации для преимущественного большинства граждан являются ведущие телеканалы страны: кого люди видят на экране, того и могут рассматривать в качестве кандидата на выборах. Если же на экранах не появляются новые люди, то другими каналами пробиться к обществу им очень сложно.

В таких условиях, с одной стороны, недостаточного предложения, с другой — недоверия к политикам в целом, а с третьей — закрытости каналов информирования людей о наличии других предложений, потому и получается так, что мы продолжаем "перебирать" тех людей, которые в политике уже достаточно известны.

Почему широкой поддержки не получают новые политики, которые появились после Майдана? Потому что постепенно утратилось отличие между политиками послемайданного и домайданного периода в оценках граждан, в первую очередь, с точки зрения деятельности всего политикума, который пришел ко власти после Майдана, поскольку социально-экономическая ситуация для большинства граждан изменилась к худшему, а не к лучшему. Также к подрыву доверия отчасти привели необходимые для страны меры по борьбе с коррупцией, открытость имущества, декларирование доходов и т.д. Открывшаяся информация существенно ударила по доверию граждан к политике, институтам власти и государству в целом. В таком потоке информации граждане постепенно теряют отличия между тем, что было, и тем, что сейчас происходит. В глазах обычных граждан все политики становятся одинаковыми, одного цвета, ко всем недоверие, все плохие. Ведь сейчас у всех наших ведущих политиков, в том числе у новых лиц и борцов с коррупцией, рейтинги негативные. Так что люди не верят уже никому, и им в том числе.

В этом кроется и причина того, что новые партии у нас не поднимаются существенно, и новые лидеры теряют доверие (например, Надежда Савченко — иллюзии развеялись).

Президентские выборы должны состояться в июне 2019 года, а за год до них уже начнется избирательный процесс в активной фазе. Поэтому фактически для политиков остается всего год. Даже сейчас по публикациям в прессе видно, что кампания уже начинается. Поэтому времени на раскрутку политиков очень мало. И, на мой взгляд, его уже недостаточно для того, чтобы появился кто-то, помимо тех, о ком мы говорим. Если кто-то новый и появится, то это будет, скорее, исключение, нежели прогнозируемый факт.

Ирина Бекешкина Главред Ирина Бекешкина:

В одном из рейтингов в тройке лидеров президентских рейтингов появился Святослав Вакарчук. Его добавили в этот опрос, хотя он не претендовал и не претендует на участие в выборах. Вопрос — зачем его в таком случае добавляли? Есть только один ответ: этот пример как раз-таки показывает, есть ли запрос на новых людей, которые не участвовали в политике. И, как видим, запрос есть, и он довольно основательный, иначе зачем выбирать певца… Я очень хорошо отношусь к Вакарчуку, но все-таки это совершенно другая сфера деятельности. Однако он появился среди лидеров рейтинга именно потому, что обществу хотелось бы видеть новые лице в политике.

Тут есть парадокс: новое лицо должно быть очень известным для того, чтобы быть избранным на президентских выборах. Если вдруг появляется "кот в мешке", за него голосовать не будут. Так что этот человек должен быть широко известен. А широко известен он может быть только в одном случае — если он постоянно появляется в "ящике", то есть на телевидение. Как пример — феномен Рабиновича и его виртуальной партии "За життя". Как только телевидение начало регулярно его "раскручивать", у него сразу появились хорошие шансы, по крайней мере, на парламентских выборах. А если посмотреть на результаты Центра Разумкова, то он и на президентских выборах подбирается к лидерам. То есть, опять-таки запрос на новые лица есть, но вопрос в том, насколько этот новый человек будет известен. Ведь по определению, новый человек не может быть очень известным. И чтобы у нового появились шансы на победу на выборах, он должен хотя бы частично стать старым, то есть повращаться в политике и т.д.

Потому и не добавляют при соцопросы хороших, но не очень известных людей. Зачем — если их никто не знает.

Почему новые послемайданные лидеры не настолько популярны? Они себя просто дискредитировали, причем довольно успешно. Например, Лещенко, Залищук, а также их партия. Я думаю, что тут с ними грамотно поступили. Так что если появится кто-то новый, кто будет иметь какие-то шансы на выборах, то он должен быть кристально чистым. Иначе его точно так же повозят "фейсом об тейбл".

Чтобы "раскрутить" новых кандидатов в президенты не надо много времени — надо много телевизионного эфира. Если говорить о соцсетях и прочем, то при активной поддержке каких-то групп можно раскрутить какую-то партию или лицо, чтобы оно преодолело проходной парламентский барьер.

Но раскрутить через какие-то другие средства, не телевидение, человека для успешного участия в президентских выборах — это невозможно. А кому у нас принадлежат наиболее популярные телеканалы, мы прекрасно знаем. Хотя пример Рабиновича будет служить примером того, что это возможно — если кандидата будут раскручивать олигархические телеканалы.

Владимир Цибулько Главред Политолог ВладимирЦибулько:

Такие опросы привязаны к выверенным инерционным методологиям, и экспериментировать с общественным мнением пока что никто не решается. Хотя бы в силу того, что нет запроса и заказчика на иную социологию. Инерция состоит в том, что в опросы включают только лишь профессиональных политиков либо актеров или спортсменов, которые ассоциируются с политикой.

К тому же, как правило, в межагитационный период, когда не ведется активная избирательная пропаганда, такие опросы и составление президентских рейтингов проводятся, скорее, с целью изучения трендов. Тогда на фоне узнаваемых лиц вставляют двух-трех новых политиков, просто чтобы понять, насколько избиратели на них реагируют.

Также следует отметить, что парламентские партии гарантируют их лидерам, как минимум, присутствие в избирательном списке. Есть партийная инфраструктура и базовые территории той или иной партии (где есть или мэры от них, или депутаты местных советов), поэтому любую фигуру из этой партии продолжают узнавать сторонники этой партии. Поэтому традиционно среди лидеров таких рейтингов мы видим Порошенко, Тимошенко, Ляшко и т.д.

Избиратель всегда голосует, делегируя определенные особенности и определенное мировоззрение политику. Поэтому можно говорить о политических лидерах президентской гонки как о коллективной фигуре: то есть "коллективный Порошенко", "коллективный Садовой" и т.д. Избиратель партии, который никогда в глаза не видел Садового, склонен наделять его некоторыми особенностями, которыми тот не обладает. Проходит время, и избиратель видит, что это немножко не та фигура, которую он себе представлял, в результате наступает некоторое разочарование.

Важен более структурированный избиратель: партийные активисты, функционеры, агитаторы — зависимые от партии локальные коллективы. Это могут быть коллективы предприятий или "фан-клубы" того или иного политика на месте. Такие "фан-клубы" иногда сами уничтожают необходимый образ общеукраинского уровня, локализируя политика до нужд определенной территории.

А, кроме того, у нас сформировано бюрократическое ядро, которое голосует за любую власть. Это люди, которые имеют определенные дивиденды от близости к власти. Таких людей в Украине всегда 13-15%. И любой главный кандидат от власти гарантированно имеет 13-15%. Так что у нас есть эдакий "общественный остов", который в любом случае сотрудничает с государством и властью, несмотря на идеологический окрас силы, которая находится у власти.

До выборов еще два года. Для раскрутки новых лиц времени достаточно. Главным генератором появления новых кандидатов может быть только власть. Почему? Потому что после каждой ошибки власти появляется контригра. На каждый перегиб палки в любом виде деятельности появляется контрполитика. В этом смысле власть может сама наделать ошибок. Вспомним, например, гиперцентрализацию при Кучме, которая вызвала необходимость либерализации государственной власти и приход к власти Ющенко. Так что общество само всегда четко балансирует все "заносы" власти посредством избирательной кампании.

Поскольку сейчас в Украине парламентско-президентская модель власти — мы не выбираем феодала всех феодалов, а выбираем фигуру, которая способна будет выполнять функции главнокомандующего и представителя страны в международных отношениях. Во внутренней политике гарант Конституции — это больше ритуальная деятельность. Судя по заявлениям Порошенко, он все-таки склонен к дополнительной передаче полномочий местным общинам, Кабмину и т.д. Если до 2019 года избиратель поймет, что нужно выбрать главнокомандующего, а в наших условиях, когда через войну прошли сотни тысяч людей, роль военных и ветеранов в выборе нового главнокомандующего очень важна. В Украине политический вес военных вырос просто заоблачно. А плюс еще волонтеров, которые также связаны с войной. В сумме это связка активного населения, которая может сформировать как поддержку, так и противодействие любой фигуре. До 2019 года точно вызреет ситуация, когда каждый из политиков, который участвует в избирательной гонке, рискует быть невоспринятым военными и ветеранами. Тогда все усилия окажутся напрасными, даже при попытке пройти во второй тур. Думаю, военно-волонтерский фильтр до 2019 года сформирует круг потенциальных участников второго тура президентских выборов.

Надежда Майная