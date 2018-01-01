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"Не ест все подряд". Спикер Савченко рассказала о жизни нардепа в СИЗО

Сегодня, 10:18

Политик следит за событиями в парламенте, отметила ее пресс-секретарь.

Савченко в суде 2
Надежда Савченко в СИЗО раз в неделю принимает душ, ее рацион сдержанный, сообщила спикер 24 Канал
Арестованная народный депутат Надежда Савченко сидит в одиночной камере следственного изолятора, раз в неделю принимает душ.

Политик сейчас не ест все подряд, рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, пишет Gazeta.ua.

"Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев... Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", — отметила спикер.

По словам собеседницы, народная избранница отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение, следит за событиями в Верховной Раде.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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Теги:  
Надежда Савченко, СИЗО, Татьяна Проторченко
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