"Не ест все подряд". Спикер Савченко рассказала о жизни нардепа в СИЗО

Арестованная народный депутат Надежда Савченко сидит в одиночной камере следственного изолятора, раз в неделю принимает душ.

Политик сейчас не ест все подряд, рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, пишет Gazeta.ua.

"Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев... Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", — отметила спикер.

По словам собеседницы, народная избранница отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение, следит за событиями в Верховной Раде.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.