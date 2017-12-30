"Не хватит безумия". Российский политолог объяснил, почему Путин не пойдет в наступление на Киев

Российский политолог отметил, что даже если агрессия РФ состоится, то она будет обречена.

Путин не пойдет в наступление, считает политолог Reuters

В Кремле не пойдут на очередное вторжение в Украину , поскольку это вызовет жесткую реакцию Запада.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

"Пойдет ли он на Киев и Мариуполь? Нет, у него не хватит на это безумия. Ну, вы же представляете, какими будут ответные действия Запада. Если уже сейчас американцы предоставляют Украине Javelin. Цена агрессии, если он на это решится, будет велика", — сообщил политолог.

Пионтковский отмечает, что в Кремле до сих пор много антиукраинских настроений.

"Антиукраинских настроений среди них достаточно. Но любые разумные люди в российском руководстве, а таковые остались, понимают, что любая серьезная эскалация вызовет очень серьезную реакцию Запада, и не только в военной сфере. Запад же, по существу, и не начинал еще давить санкциями — есть и отключение SWIFT, и нефтяное эмбарго, и так далее", — продолжил он.

Политолог отмечает, что даже если агрессия состоится, то она будет обречена.

"Военная эскалация была бы чистым безумием. Ну, могут какие-нибудь безумцы на несколько дней захватить власть и что-то начать. Но стратегически это все обречено. Украина выстояла, в том числе, и благодаря западной помощи", — заявил он.

Напомним, ранее генерал из США рассказал, как предотвратить вторжение России в Украину.