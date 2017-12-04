Генерал из США рассказал, как предотвратить вторжение России в Украину

Единственный надежный способ не дать России возможность начать новое вторжение в Украину – явная демонстрация украинской готовности к такому сценарию и ее способностей к сопротивлению.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бенджамен Ходжес.

"Путь, который делает это менее реальным, однозначен − вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны понимать, что Украина способна к сопротивлению, что у вас есть также разведывательная способность. Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО − иметь возможности и показывать их при всякому удобном случае. Я уверен, что украинское руководство и структуры безопасности понимают этот подход", - сказал он.

Ходжес также отметил, что не оценивает высоко вероятность полномасштабной атаки России высокой, однак полностью исключить ею не может.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США планируют разместить свои танки в Восточной Европе.