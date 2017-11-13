Неожиданное заявление Додона: Приднестровье может стать частью Украины

Президент Молдовы назвал два условия для объединения с Приднестровьем.

Игорь Додон фото: kremlin.ru

Непризнанная республика Приднестровье не может войти в состав России, но при этом должна определиться между Украиной и Молдовой.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя статус Приднестровья в случае его возвращения под контроль Кишинева, в интервью "Независимой газете".

Он считает, что Приднестровье и Молдова должны иметь общую государственность, но каждый свою власть.

"Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и т.д. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы", — заявил Додон.

Также он назвал два условия для объединения Молдовы и Приднестровья, упомянув о праве самоопределения Приднестровья в случае потери Молдовой государственности:

"Нейтралитет, признанный международными игроками (идеально — как в Туркменистане). И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны, в Молдове уже никогда не будет проунионистской (выступающей за объединение с Румынией — ред.) власти", — сказал президент Молдовы.

Кроме того, он считает, что в состав России Приднестровье не войдет.

"Можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", — сказал Додон.

Напомним, ранее эксперт назвал причины, почему Кремлю выгодно держать свои войска в непризнанном Приднестровье.