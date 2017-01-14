Непотопляемый авианосец Путина: зачем Россия активно милитаризирует Крым?

Эксперты рассказали, для кого представляют угрозу действия Кремля по наращиванию военной силы в Крыму.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и президент РФ Владимир Путин Reuters

Россия продолжает наращивать военные силы в оккупированном Крыму. Очередным шагом в этом направлении стало намерение Военно-морского флота РФ развернуть на полуострове самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", задачей которых будет защита кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Как рассказали российской газете "Известия" в штабе ЧФ РФ, принципиально решение об этом уже принято. Новые ЗРК должны поступить на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка, базирующегося в Севастополе. Сначала это будут комплексы "Бук-М2", а в дальнейшем — более совершенные "Бук-М3".

И все это — в придачу к той военной технике, которой уже нашпигован Крым. Не секрет, что с момента аннексии полуострова россияне создают там новые военные базы, а также расширяют и модернизируют уже имеющиеся. И, как сказал украинский президент Петр Порошенко, "нет никакой гарантии, что это в один из дней не двинет на нас".

О том, что милитаризация Крыма достигла предела, говорил и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. "Милитаризация там действительно до предела. Во-первых, они там, как только зашли, начали реставрировать ядерное хранилище, которое было нами ликвидировано, закрыто, после того как мы отказались от ядерного оружия в 1994 году", — отметил он.

Кроме того, ранее в Крыму была развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Также в середине января 2017 года командующий 4-й армией ВКС и ПВО РФ генерал-лейтенант Виктор Севастьянов заявлял, что в Крыму развернут дополнительные комплексы С-400, которые вместе с С-300 должны будут нести боевое дежурство в Крыму.

Эксперты рассказали "Главреду", зачем Россия перебрасывает в Крым "Буки", какова на сегодняшний день степень милитаризации полуострова, на кого направлены шаги Москвы по наращиванию военных сил в Крыму — на Украину, европейские страны или НАТО, а также какие угрозы со стороны полуострова это создает для нашей страны.

Николай Сунгуровский Главред Николай Сунгуровский:

Если Россия разместит в Крыму зенитно-ракетные комплексы "Бук", то это не создаст больше угроз для Украины, чем уже создано Кремлем. "Бук" — это довольно мощная система противовоздушной обороны, модернизированная. Но — мы (украинские самолеты) туда летать не собираемся.

Сложно оценить степень милитаризации Крыма просто потому, что невозможно оценить степень милитаризации военной базы. А полуостров уже давно превратился в военную базу — огромную и самообеспечиваемую. Ведь в Крыму находится больше десятка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые уже включены в ОПК России. А если учесть еще и поставки такого плана из России, то можно утверждать, что Крым сегодня — это мощная военная база, непотопляемый авианосец в Черном море.

Таким образом, Россия позиционирует себя как сторону, которая противостоит НАТО в Черноморском бассейне. Причем по силе она не уступает группировке Альянса в этом регионе, а также претендует еще и на Средиземноморье.

Вообще, Россия сейчас занимается тем, что сама себя пугает. Ей же нужно было куда-то девать эти "Буки" в то время, когда идет перевооружение на более совершенные комплексы, а от старого нужно как-то избавляться. Но это уже ее внутренняя политика…

Что касается угроз для Украины со стороны России, то уже множество экспертов высказывались о том, возможна ли полномасштабная агрессия. Рассматривать отдельно удар со стороны Крыма, я думаю, не стоит, поскольку это маловероятно. Если Россия и решит нанести такой удар, то он будет не один — удары последуют с нескольких направлений.

В принципе, такая милитаризация всей прифронтовой зоны — накопление сил в Крыму, создание армии и мотострелковой дивизии на границе с Украиной, возможные последствия учений "Запад-2017" в Беларуси и т.д. — все это складывается в такую картинку, которая, по мнению Кремля, должна просто ужаснуть Киев и Запад и заставить их идти на уступки России.

Игорь Романенко Главред Игорь Романенко:

Действия России по милитаризации Крыма рассчитаны и на Украину, и на НАТО, и на европейские страны. Но в первую очередь — на Украину. В Советском Союзе была достаточно сильная система противовоздушной обороны, которая по наследству перешла россиянам. Они эту систему ПВО разрабатывают дальше, модернизируют и наращивают — технически она одна из самых сильных в мире. На это Россия всегда выделяла деньги, и Путин это контролировал.

Сейчас Россия наращивает военные силы в Крыму, чтобы при благоприятной и подходящей возможности можно было решать вопросы с Украиной. Кроме того, Путин рассматривает Крым как крепость и непотопляемый авианосец. Москва из Крыма делает форпост на южном направлении якобы в ответ на действия НАТО в Восточной Европе, в том числе размещение системы противоракетной обороны в Польше, Румынии и т.д.

Кроме того, в развитых капиталистических странах идет смена руководства. В США уже избран новый президент — Дональд Трамп. На очереди — Франция и Германия. Путин демонстрирует лидерам этих стран, что у него есть возможность наращивания военной силы, он "играет мускулами", показывает, что намерения у него самые серьезные, отстаивает реализацию того плана, который он отработал для себя и России.

И речи не может быть о том, что Россия все это делает в чисто оборонительных целях. Вспомните хотя бы поведение Москвы, начиная со "старых добрых" советских времен: тогда Финляндия "напала" на Советский Союз, в 1956 году венгры "напали" на "несчастный" Советский Союз, в 1968 году — "напала" Чехословакия, потом — Приднестровье, Грузия и, наконец, Украина. Все "нападают", не дают свободно жить и развиваться "бедной" России. Посмотрите, каким образом расширялась территория России в течение последних ста-двухсот лет. Этот момент просто вживлен в менталитет российской элиты и продолжает реализовываться на практике.

Чаще всего Россия идет военным, захватническим путем, со всеми вытекающими отсюда последствиями как для своих граждан, так и для мировых стран, в первую очередь — для стран-соседей, к сожалению, в том числе и для Украины.

Россия активно наращивает силы в Крыму: сейчас там собираются разместить "Буки", раньше туда перебросили зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 и другое. С-300 и С-400 — это более совершенные системы, чем "Буки". И, кстати, "Буки" и были в Крыму, в Феодосии, со времен Украины и остались там после аннексии. Россия эту технику не отдала, хотя Шойгу парадно докладывал Путину, что все вооружение передано Украине — очередное вранье. Но пределов совершенствованию нет, потому наращивание военного потенциала в Крыму будет продолжаться.

Следует отметить, что при этом Россия "оголяет" восток. И это понимают китайцы — для них создаются весьма благоприятные условия. Если так и дальше будет развиваться ситуация, то китайцы, очень прагматичный народ, воспользуются ею, используя как предлог "притеснение китайского языка за Уралом". И Путину будет очень тяжело "расхлебывать" эту ситуацию.

Александр Скипальский Главред Александр Скипальский:

В Крыму Россия занимается перевооружением, восстанавливает возможности размещения ядерного вооружения и осуществляет множество других шагов, превращая, таким образом, полуостров в милитаризованную зону, в форпост, который будет находиться в "подбрюшье" Украины, а также поможет Москве осуществлять контроль над Черным и Средиземным морями. Поэтому размещение в Крыму средств противовоздушной обороны — "Буков" — является вполне закономерным явлением, которое полностью соответствует российской военной доктрине.

Следует отметить, что "Бук" — это не наступательное оружие, а средство противовоздушной обороны для уничтожения и перехвата ракет и других воздушных целей. Допускаю, что Россия будет аргументировать такое размещение "Буков" в Крыму тем, что Украина уже несколько раз проводила учения и испытания своих ракетных мощностей над Черным морем, и что Москва будет использовать эти комплексы для охраны захваченных нефтяных месторождений в Черном море. Уверен, что мировому сообществу РФ будет представлять Украину как источник угрозы для себя, а все свои действия — попытками защитить захваченную Россией территорию — оккупированный Крым.

Глядя на степень милитаризации Крыма сегодня, я думаю, что это — только начало. И военные силы будут продолжать наращиваться на полуострове.

В таких условиях, если Украина хочет выжить как независимое государство, задачей номер один для нее должно стать укрепление сектора обороны и безопасности.

Надежда Майная