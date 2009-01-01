На Донбассе враг нарушал "тишину" и получал агрессивные ответки сил АТО

Вчера террористы почти 20 раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 23 августа, вбоевики 18 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный, еще один — травмирован.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на большинство вооруженных провокаций врага воины отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, незапрещенного Минскими соглашениями.

На Донецком направлении четыре раза с разных направлений, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, террористы били по укреплениям в Авдеевской промзоне.

Также под огонь противника попали опорные пункты возле Зайцево и шахты "Бутовка", а около 23 часов преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-мм минометов в районе Новоалександровки, в результате атак один наш военный получил ранения.

Кроме того, случаи применения террористами гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому. На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе за прошедшую неделю (14-20 августа) были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения.

Видео: Військове телебачення України